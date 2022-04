DHBW Mosbach: Die optimale Verknüpfung

Keine Lust mehr auf reine Theorie? Wer ­direkt in den Beruf einsteigen, aber gleichzeitig nicht auf einen Studienabschluss verzichten möchte, ist bei der DHBW Mosbach genau richtig. Näher kennenlernen kann man das Angebot des Campus am Tag des Dualen Studiums am 16. Juli.

Denn bei der DHBW Mosbach ist das Studium ein echtes duales Studium. Studenten verbringen hier die eine Hälfte der Zeit an der Hochschule, die andere Hälfte bei dem jeweiligen Unternehmen, dem sogenannten Dualen Partner – jeweils im dreimonatigen Wechsel. Doch Praxis fließt auch in die Lehre an der DHBW: Die Professorinnen und Professoren bringen Erfahrung aus der Wirtschaft mit. Ergänzt wird das Lehrangebot durch rund 900 externe Lehrbeauftragte von anderen Hochschulen oder aus Partnerunternehmen. Dadurch ist sichergestellt, dass aktuelle Entwicklungen in die Vorlesungen einfließen.

In den Praxisphasen wenden die dualen Studenten ihr theoretisches Wissen in realen Projekten an. Sie schreiben ihre Projekt-, Studien- und Bachelorarbeiten nicht für die Schublade, sondern finden Lösungen für konkrete Fragestellungen des jeweiligen Dualen Partners. Damit sind Theorie und Praxis optimal verknüpft. Am Ende des dreijährigen Intensivstudiums steht der international anerkannte Bachelor. Über 80 Prozent der Absolventen werden nach erfolgreichem Studienabschluss übernommen.

Interessierte haben die Gelegenheit, das Angebot der DHBW Mosbach im Rahmen des Tags des Dualen Studiums am Samstag, 16. Juli ab 10 Uhr kennenzulernen. Dort warten über 100 Partnerunternehmen, zudem werden Bewerbungscoachings, eine Studienplatzbörse, Forum mit Live-Beiträgen sowie ein Studienplatz-Speeddating angeboten.

