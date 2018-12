150 einzigartige Ausbildungsplätze mit besten Zukunftsaussichten

× Erweitern Diakonie Klinikum Stuttgart

Wer in seinem Beruf nicht nur eine Geldquelle sieht, sondern mit dem Herzen bei der Sache sein will, ist im Diakonie-Klinikum in Stuttgart genau richtig. Denn das Diakonie-Klinikum ist nicht nur für seine medizinische und pflegerische Kompetenz in ganz Baden-Württemberg bekannt, sondern auch für die ausgezeichnete Qualität der Aus- und Weiterbildung. Mitten in Stuttgart kümmern sich über 1400 Mitarbeitende jährlich um etwa 100.000 Patienten. Herausragende fachliche Kompetenz ist dabei ebenso selbstverständlich wie 100 Prozent herzliches Engagement.

