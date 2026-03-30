Diakonie- und Sozialstationen: Fairer Arbeitgeber vor Ort

Die Diakonie- und Sozialstationen der Region Heilbronn bieten ihren Mitarbeitern eine ­faire Bezahlung, vielfältige Möglichkeiten zur Fortbildung, geregelte Arbeitszeiten und ­diverse Einstiegsmöglichkeiten.

Die Mitarbeiter erfahren neben der Anerkennung ihrer Leistungen von den Patienten und deren Angehörigen auch eine hohe Wertschätzung durch ihre Arbeitgeber. Alle Mitarbeiter werden nach Tarif bezahlt. Sie erhalten vielfältige Möglichkeiten zu Fortbildungen und werden arbeitsmedizinisch betreut. Zusätzlich erwerben sie Ansprüche bei der Zusatzversorgungskasse. Bei den Diakonie- und Sozialstationen besteht die Möglichkeit, den Anstellungsumfang der jeweiligen Lebenssituation anzupassen. Gearbeitet wird nach einem Dienstplan, der den arbeitsrechtlichen Vorgaben entspricht. Nur in Ausnahmefällen müssen geteilte Dienste geleistet werden. Einige der Diakonie-Sozialstationen bilden auch aus. Die Ausbildung zur Pflegefachkraft geht über drei Jahre. Sie besteht entweder aus mehrwöchigen Theorie- und Praxisblöcken, die sich abwechseln oder es sind über die gesamte Ausbildungszeit feste Schultage. Die Ausbildung in der Pflege vermittelt alle Kenntnisse, die zur selbstständigen Pflege älterer Menschen notwendig sind. Auch FSJ- und Bufdi-Stellen werden angeboten.

Diakonie- und Sozialstationen für die Region Heilbronn

www.diakonie-sozialstationen.de