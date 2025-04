Mit vollem Tempo in die Ausbildung Lehrlingstage bei binderholz

Die Ausbildungsberufe rund ums Holz, den Werkstoff der Zukunft, sind vielseitig und zukunftsorientiert. Das Unternehmen

binderholz in Oberrot bildet sowohl im gewerblichen als auch im kaufmännischen ­Bereich aus.

Jedes Jahr im August kommen die Auszubildenden aller deutschsprachigen binderholz Standorte zu den Lehrlingstagen zusammen. Ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm ermöglicht den Azubis, an drei Tagen das Unternehmen und die anderen Auszubildenden und Ausbilder näher kennenzulernen.

Im letzten Jahr starteten die Lehrlingstage mit einer Besichtigung des Standortes St. Georgen bei Salzburg. Neben verschiedenen Workshops zu Soft Skills wie Persönlichkeit und Teambuilding und einem gemeinsamen Grillabend in den Zillertaler Bergen stand am letzten Tag das Highlight bevor – Canyoning in der Brandenberger Ache. Hier wuchs jeder einzelne der 68 Auszubildenden über sich hinaus. Einige mussten sich beim Sprung in die brausende Ache überwinden und wurden mit dem Jubel ihrer Kollegen belohnt. Und so endeten die binderholz Lehrlingstage mit 68 mal Spaß, Teamgeist und Zusammenhalt. Das Team freut sich schon jetzt auf die Lehrlingstage 2025!

