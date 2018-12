Die HORIZON in Stuttgart

× Erweitern HORIZON Messe Stuttgart

Plötzlich geht es ganz schnell. 2018 ist Vergangenheit, 2019 lauert in den Startlöchern – und damit für viele Schüler das einerseits lang ersehnte und andererseits dann doch überraschend schnelle Ende ihrer Schulzeit: Das Abitur! Spätestens mit dem Abschluss steht sie dann wieder im Raum, die große Frage: Was mache ich danach?

Die HORIZON, die am 9. und 10. Februar wieder in der Schleyer-Halle in Stuttgart stattfindet, setzt genau hier an: Mit ihrem einzigartigen thematischen Fokus auf Abiturienten und Schüler der gymnasialen Oberstufe bietet die Veranstaltung ein perfekt auf die Zielgruppe zugeschnittenes Programm. Ob klassisches oder duales Studium, Ausbildung oder Gap Year, Stipendium, Ausland oder die erste Orientierung – welche Möglichkeiten gibt es, die eigene Zukunft zu gestalten? Wie treffe ich die richtige Entscheidung? Und wie erreiche ich mein Ziel? 40 staatliche Universitäten und Hochschulen Mehr als 150 Universitäten, Hochschulen, Unternehmen und Beratungsinstitutionen werden vor Ort sein, um die Schüler und auch ihre Eltern zu genau diesen Fragen persönlich zu beraten. Allein 40 staatliche Hochschulen aus der Region, dem gesamten Bundesgebiet und dem Ausland stellen ihre Studiengänge vor. Aber auch wer sich für ein Praktikum in Frankreich, eine Karriere in der Raumfahrt oder einen Freiwilligendienst in Peru interessiert, findet kompetente Ansprechpartner, die gern Rede und Antwort stehen.

× Erweitern HORIZON Messe Stuttgart 2018

Karriere bei den Großen – auch bei den Unternehmen werben die ganz großen um talentierten Nachwuchs: Von Airbus, über Daimler bis Würth, von Hugo Boss über die Deutsche Bahn bis Trumpf kann man auf der Messe mit den Personalern direkt ins Gespräch kommen und erste Kontakte knüpfen. Ergänzt wird das Angebot von einem umfangreichen Programm mit Workshops, Expertentalks und Vorträgen zu Themen wie Studienfinanzierung, Stipendien, Freiwilligendienste und Duales Studium. In der HORIZON Academy dreht sich alles um praktische Themen und Fähigkeiten, um Abi, Studium und Berufseinstieg erfolgreich zu meistern.

Ob Bewerbungs-Check, konkrete Hilfestellungen im Zeit- und Stressmanagement oder Unterstützung bei der Entscheidungsfindung – die HORIZON ist DER Termin für alle Themen rund ums Abi im Jahr 2019.