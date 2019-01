Die Möglichmacher von Continental

× Erweitern Hornschuh Seit die Continental-Fahne in Weißbach weht,sind Auslandsaufenthalte oft Teil der Ausbildung.

Schon während der Ausbildung oder dem Dualen Studium im Ausland Erfahrungen sammeln – das gehört bei Continental einfach dazu. Schließlich werden Berufsanfänger so am besten auf das internationale Umfeld vorbereitet.

Bei dem Oberflächenspezialisten im Konzern, zu denen der Standort Weißbach gehört, gibt es 15 Produktions- und 22 Vertriebsstandorte weltweit, zum Beispiel in den USA, in China, in Mexiko, in Polen, Spanien und demnächst auch in Indien. Für Duale Studenten ergeben sich zwei Möglichkeiten: Auslandssemester von drei bis vier Monaten oder zweimonatige Auslandspraktika. Auch Azubis in Weißbach steht die Welt offen: Sie können in einem Auslandspraktikum vier bis acht Wochen lang Erfahrungen in einer anderen Kultur sammeln oder mit einer zweiwöchigen Reise ihre Sprachkompetenz stärken. Permanent sind die jungen Talente im Ausland unterwegs, um sich persönlich und fachlich für die Karriere im Konzern fit zu machen. Was sich bereits für die kaufmännischen Berufe bewährt hat, wird künftig auch für die technischen Berufe angeboten werden. Egal wohin die Reise geht, in jedem Fall wird der Auslandsaufenthalt vom Unternehmen großzügig unterstützt. So hat Nina Müller gerade im Rahmen ihres Studiums international Business Management zwei Monate in Paris in der dortigen Vertriebsniederlassung verbracht. Die dort gewonnenen Einblicke in das französische Geschäftsleben und die tagtägliche Sprachpraxis haben ihr sehr geholfen. Natürlich blieb in der Freizeit noch genug Zeit, um Sehenswürdigkeiten zu besuchen, wie den Eiffelturm, das Louvre, Disneyland und Versailles. Aber sie schwärmt vor allem für die nicht ganz so bekannten Orte und kleineren Straßen mit authentisch französischen Flair.