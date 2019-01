Reisser-Schraubentechnik: Die Qual der Wahl: Ausbildung oder Studium?

Nach der Schule direkt ins Arbeitsleben einsteigen? Die Reisser-Schraubentechnik bietet die perfekte Chance. Als führender Hersteller von Edelstahlschrauben in Europa produziert das Unternehmen Verbindungselemente für Kunden aus der Industrie, Dach-, Wand- und Solarbranche.

Den Fachhandel und die Fachmärkte beliefert Reisser mit Verbindungselementen und Verkaufssystemen für den Point of Sale. In der Galvanik werden Beschichtungslösungen für Komponenten aus den unterschiedlichsten Branchen angeboten.

Während der Ausbildung erwarten die Azubis verantwortungsvolle und vielseitige Tätigkeiten, flache Hierarchien, Ausbildungspaten als Ansprechpartner, regelmäßiger Austausch mit der Ausbildungsleitung und gemeinsame Azubi-Projekte. Die optimale Förderung der Azubis steht dabei im Mittelpunkt. Schon zu Ausbildungsbeginn finden Einführungstage statt, damit die Umstellung von der Schule in die Arbeitswelt so einfach wie möglich wird. Das Ziel ist es, die Azubis nach der Ausbildung zu übernehmen und entsprechend der Fähigkeiten und Kenntnisse zu fördern. Das Unternehmen bietet attraktive Karriereperspektiven und zahlreiche Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten an.

