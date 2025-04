Die unternehmenseigene Hahn akademie Aus- und Weiterbildung

Vor mehr als zehn Jahren hat die Hahn Gruppe eine unternehmenseigene Akademie gegründet, um die Betreuung von Auszubildenden und Beschäftigten zu professionalisieren: die Hahn Akademie. Sieben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmern sich um Kernaufgaben wie Recruiting, Ausbildungsbegleitung, Personalentwicklung und Weiterbildung.

Für die Bewerberauswahl hat die Hahn Gruppe einen Prozess entwickelt, der eine effiziente Auswahl ermöglicht. Um den Eindruck der Bewerbung zu bestätigen, finden erste Vorstellungstermine sowie ein Eignungstest online statt. Bei Erreichen der nächsten Runde folgen ein persönliches Gespräch sowie das Probearbeiten in der Niederlassung. Antonio Caruso, Leiter der Hahn Akademie: »Online Termine sind gut, um die Vielzahl an Bewerbungen zu filtern. Sie können aber niemals das persönliche Gespräch ersetzen. Erst im persönlichen Gespräch können wir entscheiden, ob jemand wirklich zu uns passt«.

Eine weitere Besonderheit bei der Hahn Gruppe ist der jährlich stattfindende Azubi-Workshop. »Seit einigen Jahren kombinieren wir die Einführungsveranstaltung für neue Auszubildende mit dem Azubi-Workshop für alle Jahrgänge. Der Vorteil ist, dass die Neuen schnell Kontakte knüpfen und wertvolle Tipps erhalten«, so Antonio Caruso. Neben der persönlichen Begrüßung der neuen Auszubildenden durch die Geschäftsführung erhalten die Azubis beim Workshop alle Informationen, die sie zum Start in die Ausbildung benötigen. Weitere Schwerpunkte der Veranstaltung sind das Kennenlernen des Produktes »Automobil« sowie diverse Teambuilding Aktivitäten. Ergänzt wird die Tätigkeit in den Betrieben und die Berufsschulzeit durch ein unternehmensinternes Schulungsprogramm in der Hahn Akademie.

Sowohl gewerbliche als auch kaufmännische Auszubildende erhalten tiefergehende Inhalte zu den jeweiligen Fachrichtungen. Dazu gehören Kurse wie Grundlagen der Elektrik und Mechanik, Kommunikationsschulungen, der Umgang mit Excel und Power Point und weitere. Ausbildungsübergreifend finden Prüfungsvorbereitungskurse statt. Diese hohe Qualität der Ausbildung zeigt sich in den Ergebnissen der Absolventen: Eine Vielzahl an Jahrgangsbesten und Preisträgern bringt die Hahn Gruppe Jahr für Jahr hervor. Zusätzlich ist eine passgenaue Förderung und Weiterentwicklung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wesentlich, um Leistungsträger langfristig an das Unternehmen zu binden. In Absprache mit Beschäftigten und direkten Vorgesetzten führt die Hahn Akademie individuelle Weiterbildungsprogramme durch. Die Talentauswahl und -förderung im Rahmen des Führungskräftenachwuchsprogramms bietet Beschäftigten fundierte Aufstiegsmöglichkeiten. Die Leistungen der Hahn Akademie zahlen sich aus. Wiederholt wurde die Hahn Gruppe vom Institut für Automobilwirtschaft anhand einer Studie zum »Attraktivsten Arbeitgeber im Automobilhandel« gewählt.

