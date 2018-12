Die USS in Heilbronn - Weiterbildung und Qualifikation

× Erweitern USS Heilbronn

Die USS GmbH ist seit fast 40 Jahren zuverlässiger Partner für Weiterbildung und Qualifikation mit mehr als 20 Standorten in Baden-Württemberg, Bayern und Hessen. Ihre Erfahrung und Tradition verbindet die USS mit Innovation und Qualität. Im Mittelpunkt der Philosophie steht dabei der Kunde. In Heilbronn besteht ab Frühjahr die Möglichkeit, an einer der kaufmännischen Umschulungen teilzunehmen und mit IHK-Prüfung abzuschließen. Der Vollzeitkurs für Kaufleute für Büromanagement startet am 25.03.2019 und für Industriekaufleute/Groß- und Außenhandel am 01.04.2019. Gerne berät Frau Wigand zu Teilnahmevoraussetzungen und Fördermöglichkeiten.

USS GmbH

Wannenäckerstraße 28, 74078 Heilbronn

Fon: 07131-8992866, info-hn@uss.de

www.uss.de