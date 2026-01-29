Die wichtigsten Jobmessen in Heilbronn 2026

Auch 2026 gibt es für Schüler, Studierende und Berufseinsteiger wieder zahlreiche Chancen, sich auf Ausbildungs- und Jobmessen zu Angeboten und Möglichkeiten in Ausbildung, Studium und Karriere zu orientieren und mit Unternehmen aus der Region ins Gespräch zu kommen. Bereits im Frühjahr gibt es in der Heilbronner Harmonie gleich zwei Messen: Auf der ABI-Zukunft am 28. Februar findet man Beratung und Tipps zu Ausbildung, Studium, duales Studium, Praktikum, FSJ, BFD, Auslandsaufenthalt und mehr. Die JOBMEDI Fachmesse am 14. Februar hingegen richtet sich gezielt an Interessierte im Gesundheits-, Pflege- und Sozialwesen. Ein weiteres Format mit regionaler Ausrichtung ist der AZUBI Spot am 21. April – eine etwas andere Messe im CinemaxX Heilbronn, bei der Ausbildungsbetriebe und Interessierte in entspannter Atmosphäre aufeinandertreffen und direkt ins Gespräch kommen können. Für eine intensivere, auf Vorbereitung und persönliche Gespräche ausgelegte Orientierung bietet die vocatium Heilbronn-Franken am 24. und 25. Juni die passende Bühne. Die Fachmesse verbindet Ausbildungs- und Studienwahl mit terminierter Gesprächsplanung zwischen Schülern und Ausstellern und schafft so Raum für individuelle Karriereentscheidungen.

Ein Höhepunkt der regionalen Veranstaltungslandschaft ist die Bildungsmesse Heilbronn: Am 19. und 20. Juni verwandelt sich das Intersport redblue Messezentrum in Heilbronn in eine zentrale Plattform für Ausbildung, Studium und Beruf. Über 170 Aussteller aus Wirtschaft, Behörden und Bildungsinstitutionen präsentieren Ausbildungsangebote, duale Studiengänge und Jobperspektiven. Workshops, Fachvorträge und Bewerbungstrainings runden das Programm ab.

Termine im Überblick:

Fr. 6.2. Lehrstellenbörse Schwaigern

Sa. 14.2. JOBMEDI Heilbronn

Sa. 28.2. ABI Zukunft Heilbronn

Di. 21.4. Azubi-Spot Heilbronn

Fr. 24.4. Wimpfener Lehrstellenbörse

Fr. 19. & Sa. 20.6.Bildungsmesse HN

Mi. 24. & Do. 25.6. Vocatium HN

Do. 2. & Fr. 3.7. Vocatium Sinsheim