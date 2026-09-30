Die Zukunft der Raumfahrt entdecken! Karrierestart bei TESAT

TESAT in Backnang ist Weltmarktführer für nachrichtentechnische Geräte und Subsysteme für Satellitenkommunikation. 2026 feiert TESAT sein 25-jähriges Jubiläum. In dieser Zeit hat TESAT mehr als 1.000 Raumfahrtprojekte durchgeführt. Auf 63.000m² entwickeln, fertigen und testen rund 1.200 Mitarbeitende hochzuverlässige Geräte, die ebenso wie Baugruppen und komplette Systeme an alle führenden Satellitenhersteller weltweit geliefert werden.

Für alle, die davon träumen, die Welt zu verändern und an zukunftsweisende Technologien zu arbeiten, ist ein Karrierestart bei TESAT genau das Richtige. Seit 25 Jahre steht TESAT für Innovation und technologische Spitzenleistung in der Raumfahrt. Hier werden modernste Systeme und Lösungen für die Raumfahrt entwickelt und produziert. Das Unternehmen bietet spannende Ausbildungsplätze und Karrieremöglichkeiten in den Bereichen Technik, Elektronik, IT, Produktion und mehr. Die Auszubildenden und Dual Studierenden bei TESAT,

erwarten innovative Projekte, bei denen sie an Lösungen arbeiten, die die Weltraumkommunikation der Zukunft prägen werden. Die Top-Ausbildung auf höchstem Niveau ermöglicht

es ihnen von erfahrenen Profis zu lernen. Dank eines familiären Arbeitsklimas werden die Auszubildenden Teil eines Teams, in welchem Zusammenarbeit und gegenseitige Unterstützung großgeschrieben werden. Und auch nach der Ausbildung oder dem Studium bietet TESAT ein großes Spektrum von Entwicklungsmöglichkeiten an: So können Auszubildende und Dual Studierende von gezielten Weiterbildungen profitieren und so ihre Karrierechancen deutlich erhöhen. 25 Jahre TESAT – das bedeutet 25 Jahre Innovation, Teamgeist und wegweisende Technologien für die Raumfahrt. Worauf also noch warten? Jetzt Teil des TESAT-Teams werden und gemeinsam die Weltraumkommunikation von morgen mitgestalten. Mehr Infos und Bewerbung unter: tesat.de/karriere.de.

Tesat-Spacecom GmbH & Co. KG

Gerberstraße 49, 71522 Backnang,

www.tesat.de/karriere.de