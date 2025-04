Die Zukunftskonstrukteure von Continental Technisch Begabte willkommen!

Am Standort Weißbach bieten die Oberflächenspezialisten von Continental ein breites Ausbildungsspektrum. Neben kaufmännischen Ausbildungs- und Studiengängen gibt es auch für technisch Interessierte eine Vielzahl an Möglichkeiten in Ausbildung und Weiterqualifizierung.

Einer der vielseitigsten technischen Ausbildungsberufe ist der Industriemechaniker bzw. die Industriemechanikerin – Ladys sind in der Männerdomäne besonders willkommen. In der bestens ausgestatteten, betriebseigenen Ausbildungswerkstatt werden den Azubis mechanische Grundkenntnisse wie z. B. Drehen, Fräsen, Bohren, Feilen und Schweißen vermittelt.

In der Produktion sorgen Industriemechaniker*innen durch Einrichtung oder Umbau für die Betriebsbereitschaft von Maschinen und Anlagen und passen diese bei veränderten Produktionsbedingungen an. Daneben ermitteln sie mögliche Störungsursachen, bestellen oder fertigen passende Ersatzteile und führen die Reparaturen selbst durch. Nach Abschluss der durchgeführten Montage- oder Prüfungsarbeiten weisen Industriemechaniker*innen die Kolleg*innen in die Bedienung und Handhabung der Anlage ein.

Es besteht während der Ausbildung die Möglichkeit, parallel die Fachhochschulreife zu erwerben. Continental am Standort Weißbach bildet für den eigenen Bedarf aus, so folgt der Übernahme der reibungslose Start ins Berufs-­leben: Nach erfolgreichem Ausbildungsabschluss können Industriemechaniker*innen interessante und vielseitige Aufgaben sowohl in der hauseigenen Instandhaltung als auch an den Produktionsanlagen übernehmen. Zudem ­stehen ihnen viele Möglichkeiten der Weiterqualifizierung wie z. B. zum/zur Industriemeister*in oder staatlich geprüften Techniker*in offen. Der Beruf Industriemechaniker ­eröffnet also enorm viele Möglichkeiten, unterschiedlichste Karrierewege einzuschlagen.

Die zahlreichen Möglichkeiten in einem vielseitigen Konzern zu nutzen, ist ganz einfach: Schon jetzt mit ­Continental ins Gespräch kommen und für den Ausbildungsstart 2025 bewerben. Die Kollegen freuen sich über Verstärkung und sind #startbereitfürdich. Weitere Informationen zum Ausbildungsangebot von Continental in Weißbach sind auch online zu finden.

