Digitale Berufsinfotage Junge Talente 2021

Um alle Interessierten über die vielfältigen Ausbildungsangebote in der Region zu informieren, organisieren die Stadt Rothenburg und der Arbeitskreis Schule-Wirtschaft Rothenburg von 10. bis 21. Mai die »digitalen Berufsinfotage Junge-Talente 2021«.

Der alljährlich stattfindende »Berufsinfotag Region Rothenburg« hat sich als beliebte Kommunikationsplattform und effektive Informationsbörse bestens bewährt und trägt mit dazu bei, berufliche Weichen für die Zukunft zu stellen. Leider kann er dieses Jahr coronabedingt nicht in seiner gewohnten Form als Ausbildungsmesse stattfinden – darum die digitale Alternative. Diese Aktion wird unterstützt vom Landkreis Ansbach, IHK Gremium Rothenburg, der Handwerkskammer und Arbeitsagentur.

In enger Kooperation mit dem Medienhaus Rotabene wird dazu auch wieder die bewährte Ausbildungsbroschüre »Junge Talente« in gedruckter Form neu aufgelegt. Zusätzlich werden alle Broschüreninhalte interaktiv auf den neugestalteten Internetseiten www.ausbildung-rothenburg.de präsentiert.

Über 80 teilnehmende »Aussteller« spiegeln die Qualität und Vielfalt der in Rothenburg und Umgebung angebotenen Ausbildungsplätze wider und informieren über Tätigkeitsfelder, Ausbildungs- und Arbeitsplätze, Zugangsvoraussetzungen, Praktikumsstellen sowie Karrieremöglichkeiten. Mit dabei sind Unternehmen verschiedenster Branchen und Betriebsgrößen, Innungen, Ämter, Institutionen, Verbände, Berufs- und Hochschulen, Kammern, Polizei und viele mehr. Sie zeigen jungen Menschen Wege und Möglichkeiten auf, hier in ihrer Heimatregion ihre Zukunft zu planen und zu gestalten.

Durch diese zweigleisige, online permanent aktualisierte Informationskampagne werden so auch im Jahr 2021 Schülerinnen und Schüler in den weiterführenden Schulen über Ausbildungsangebote in der Region Rothenburg auf dem Laufenden gehalten. Die inzwischen 7. Neuauflage der bewährten Ausbildungsbroschüre »Junge Talente in der Region Rothenburg« wird rechtzeitig vor den digitalen Berufsinfotagen an alle Schulen im Umkreis von ca. 30 Kilometern verteilt.

Für die vertretenen Unternehmen stellen die digitalen Berufsinfo-tage so auch in diesem Coronajahr eine hervorragende Möglichkeit dar, Jugendliche früh umfassend zu informieren und ihnen Kontaktmöglichkeiten anzubieten, um z.B. in einem persönlichen Gespräch Fragen zu beantworten. Als ein wichtiges Element der aktiven Wirtschaftsförderung unterstützen diese Infotage die regionalen Unternehmen bei der Nachwuchsgewinnung.

Der etablierte »Berufsinfotag Region Rothenburg« bietet so auch in seiner diesjährigen besonderen, digitalen Form eine wertvolle Entscheidungshilfe im großen Angebot möglicher Praktika, Ausbildungsberufe, Studiengänge oder auch beim Thema »Duales Studium« für junge Menschen. Die Wahl der richtigen Ausbildung bzw. des passenden Berufs ist eine entscheidende Weichenstellung in der beruflichen Entwicklung der Schulabgänger.

Alle Schülerinnen, Schüler und Eltern sind herzlich eingeladen, in diesen beiden Wochen die Vielzahl an Informationen zu nutzen, Fragen direkt an die jeweiligen Ansprechpartner zu stellen, Antworten zu sammeln, die später hoffentlich mit Grundlage für eine solide Berufsfindung sind. Die Informationen sind im Internet frei zugänglich, eine Registrierung ist nicht notwendig.

Digitale Berufsinfotage Junge-Talente 2021 für die Region Rothenburg ob der Tauber, Mo. 10. Mai bis Fr. 21. Mai, www.ausbildung-rothenburg.de