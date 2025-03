Dual studieren an der FOM: Theorie trifft Praxis

Nach dem Abi beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Doch wie geht es jetzt weiter? Studieren oder doch lieber direkt ins Berufsleben starten? Wer einfach beides machen möchte, der kann das mit einem dualen Studium an der FOM Hochschule in Stuttgart erreichen. Mit einem dualen Studium hat man die Chance, während des Studiums wertvolle Berufserfahrung zu sammeln. An der FOM Hochschule kombiniert man dazu ein Bachelor-Studium mit einer Ausbildung, einem Traineeship oder Praktikum. Das hat viele Vorteile: Man verknüpft unmittelbar Theorie und Praxis und verdient sein eigenes Geld um somit schnell den Karriereturbo zu zünden.

An der FOM in Stuttgart stehen zahlreiche Bachelor-Studiengänge – alle ohne NC – zur Auswahl. Ob Business Administration, Marketing & Digitale Medien oder Wirtschaftspsychologie: Für jeden ist bestimmt der passende Studiengang dabei.

FOM Hochschule Stuttgart

Rotebühlstraße 121 · 70178 Stuttgart

Tel: 0800 1959595 · www.fom.de