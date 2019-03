Duales Studium in der Pflege

× Erweitern ZfP Duales Studium

Die Pflege gilt in Deutschland als klassischer Ausbildungsberuf, aber kann man Pflege eigentlich studieren? Ja, das geht! Ein Studium der Angewandten Gesundheits- und Pflegewissenschaften ermöglicht eine enge Verzahnung von Theorie und Praxis. Auch das Zentrum für Psychiatrie (ZfP) Klinikum Schloß Winnenden bietet in jedem Jahr fünf duale Studienplätze der Angewandten Gesundheits- und Pflegewissenschaften an der DHBW Stuttgart an. MORITZ hat sich mit drei Studierenden und einer Absolventin über den Ablauf des Dualen Studiums und die anschließenden Karrierechancen unterhalten.

»Ich glaube, dass vielen gar nicht bewusst ist, dass im Pflegeberuf auch studiert werden kann«, vermutet Emma Langolf. Für die 28-Jährige war die Möglichkeit zu studieren ein großer Anreiz ihre Ausbildung als duale Studentin am Zentrum für Psychiatrie imKlinikum Schloß Winnenden zu beginnen.Sie wechselte ihren Studiengang der Biotechnologie, um näher mit Menschen zusammenarbeiten zu können. Im dualen Studiengang erlernt sie in sechs Semestern unter anderem die systematischen und theoretischen Grundlagen pflegerischen Handelns underwirbt Handlungskompetenzen für spezielle Betreuungs- und Patientensituationen. Parallel zum Studium absolviert sie eine dreijährige Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin. Es ist natürlich nicht immer leicht, neben der Ausbildung noch etwas fürs Studium zu tun. Ein gutes Zeit- und Selbstmanagement sind eine Grundvoraussetzung.

Das Studium beginnt im zweiten Ausbildungsjahr an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Stuttgart und erfolgt dabei in den ersten beiden Jahren in zusätzlichen zweiwöchigen Kursblöcken. Dort werden die Lehrinhalte - von Health Care Management über zielgruppenorientierte Gesundheitsedukation bis hin zur Pflegeforschung in kleinen Klassen vermittelt. »Mir gefällt beim dualen Studium vor allem die enge Verzahnung von Theorie und Praxis«, erklärt Jonas Meffle. »Man nimmt einfach unglaublich viel mit, sowohl aus der Theorie in die Praxis, als auch aus der Praxis in die Theorie.« Auch der ehemalige Student der Kulturanthropologie hat seinen Studiengang gewechselt und ist mittlerweile im zweiten Studienjahr angekommen. Den 28-Jährigen reizte vor allem der engere Kontakt zu Menschen.Das letzte Studienjahr nach Abschluss der Ausbildung steht dann ganz im Zeichen der Abschlussprüfungen an der Hochschule. In dieser Prüfungsphase befindet sich gerade Jasmin Munz. Die 24-Jährige ist über ein FSJ in der Cafeteria eines Altenheims auf den Pflegeberuf aufmerksam geworden. »Ich hatte soviel Spaß, dass ich nicht anders konnte als eine Ausbildung in dieser Richtung anzustreben. Das Duale Studium hat mich besonders gereizt, weil es mir später große Wahlmöglichkeiten eröffnet«, so erörtert sie ihre Entscheidung. Schon jetzt ist sie an ihrer Ausbildungsstätte in einem Projekt eingebunden, um die erlernte Theorie in die Praxis umzusetzen.

Einen Schritt weiter ist Azra Jonuz. Die 24- Jährige hat ihr Studium bereits seit einem halben Jahr erfolgreich abgeschlossen. Mittlerweile ist sie mit der Einführung neuer Qualitätsstandards in den Pflegealltag beschäftigt und zur stellvertretenden Stationsleiterin aufgestiegen. »Es ist toll zu sehen, wie sich das erlernte Wissen im Alltag anwenden lässt. Ich spüre eine große Wertschätzung, sehe aber auch noch viele Entwicklungsmöglichkeiten«, zeigt sich die Absolventin mit ihrem Werdegang zufrieden. »Ich glaube, ich habe hier im ZfP einen tollen Ort zum Karrierestart gefunden.«