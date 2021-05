ebm-papst: Nachwuchsförderung in der Region

Der Hersteller von Elektromotoren und Ventilatoren mit Sitz in Mulfingen ist ein Vorreiter in Sachen Digitalisierung.

Die Schwerpunkte des Unternehmens liegen auf Green Intelligence, Internet of Things und Predictive Maintenance, Aerodynamik und -akustik sowie ressourceneffizienten Produktkonzepten – Nachhaltigkeit ist ebm-papst ein großes Anliegen. Um Digitalisierung in Verbindung mit Energieeffizienz weiterzubringen, hat ebm-papst die Denkfabrik ebm-papst neo gegründet: Das Dortmunder Start-up setzt sich intensiv mit genau diesen Zukunftsthemen auseinander.

2020 wurde ebm-papst mit dem Siegel »Deutschlands innovativste Unternehmen« ausgezeichnet. Der Weltmarktführer im

Bereich von Ventilatoren und Motoren investiert seit Jahren in Forschung und Entwicklung. »Die Digitalisierung in Verbindung mit Energieeffizienz ist ein bedeutendes Zukunftsfeld für die ebm-papst Gruppe und ermöglicht uns viele Chancen«, sagt Stefan Brandl, Vorsitzender der Geschäftsführung. Mithilfe von IoT- und Cloudtechnologien entwickelt ebm-papst neue Geschäftsmodelle, die einerseits dem Unternehmen Wachstums-potenziale ermöglichen, aber vor allem den Kunden einen Mehrwert bietet. Auch im laufenden Geschäftsjahr – trotz der Coronapandemie – plant ebm-papst deshalb mehr als 100 Millionen Euro in die Forschung und Entwicklung zu investieren.

Neben Nachhaltigkeit hat für das Baden-Württemberger Unternehmen auch soziale Verantwortung einen überaus hohen Stellenwert. Gerade durch ihre Herkunft und ihre regionalen Wurzeln wissen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wie wertvoll Zusammenhalt und Solidarität untereinander und auch mit der Region sind. Darum unterstützt ebm-papst mit vielfältigen Aktivitäten das Gemeinwesen an den verschiedenen Standorten des Unternehmens. In ganz besonderem Maße hat das Unternehmen dabei die Jugend im Blick: Nachwuchsförderung vor der Haustür ist gerade für ein regional verankertes Unternehmen wie ebm-papst eine entscheidende Frage der Zukunftsfähigkeit. Die regionale Nachwuchsförderung ist eine Antwort auf den Fachkräftemangel und den demografischen Wandel – und stärkt zusätzlich die Region. ebm-papst unterstützt deshalb verschiedene Maßnahmen in Hochschulen, Allgemeinbildenden Schulen, Berufsschulen, Kindergärten, Bildungsinitiativen und -veranstaltungen und verfolgt Kooperationsprojekte zwischen Schulen bzw. Hochschulen und Wirtschaft. Außerdem ist ebm-papst eine Patenfirma für Jugend forscht: Das Unternehmen richtet den Forschungswettbewerb in Heilbronn-Franken seit 1999 aus.

ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG, Bachmühle 2, 74673 Mulfingen, Fon: 07938-810, www.ebmpapst.com