Effektiver Aufbau-Tipp für die Bewerbung

Vielen Bewerben fällt das Anschreiben besonders schwer. Wie baut man es sinnvoll und strukturiert auf? Die You-Me-We-Formel kann dabei eine effektive Stütze sein, um alle wichtigen Inhalte transportieren zu können. Für die richtige Struktur, lässt sich die You-Me-We-Formel folgendermaßen einbauen:

Einleitung: You

In diesem Teil geht es um das Unternehmen und was konkret dem Bewerber daran gefällt. Auf keinen Fall sollte man mit einer Floskel starten. Stattdessen sollte der Bewerber eher zeigen, dass das Unternehmen von seiner Einstellung profitiert. Im einleitenden Teil wird auch ein Unternehmensbezug hergestellt, indem zum Beispiel auf vorherige Telefonate oder ein Messebesuch verwiesen wird.

Hauptteil: Me

Hier geht es um den Bewerber: Welche Softskills bringt er mit, welche Kompetenzen? Wichtig ist, diese nicht bloß aufzuzählen, sondern mit Beispielen zu unterfüttern.

Unternehmensbezug: You&Me

An dieser Stelle legt der Bewerber dar, inwiefern seine Kenntnisse und Fähigkeiten dazu beitragen, das Unternehmen zu unterstützen. Hier ist gute Recherche gefragt, damit man hinreichend über die Stelle informiert ist. Wichtig ist hierbei auch, sich selbstkritisch mit den eigenen Muss- und Kann-Qualifikationen auseinander zu setzen.

Schlussteil: We

Hier verbinden sich You und Me: Das Anschreiben wird mit einem Schlusssatz beendet, in dem der Bewerber positiv in die Zukunft blickt. Üblicherweise bringt er hier die Freude über ein Vorstellungsgespräch zu Ausdruck. Falls gefordert, können an dieser Stelle auch die Gehaltsvorstellungen eingebracht werden.