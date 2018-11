Ein Ausbildungs-Geheimtipp

× Erweitern MIchelfelder

Junge Menschen, die nach einem besonderen Beruf suchen, sollten sich über die Ausbildung zum Mechatroniker für Kältetechnik informieren. Dieses Handwerk zählt zu den wenigen, die noch ein echter Geheimtipp sind. Wer jetzt handelt und die notwendigen Qualifikationen mitbringt, wird für das kommende Ausbildungsjahr sicher noch einen Betrieb finden – und einen außergewöhnlichen Beruf dazu. Einer der Ausbildungsbetriebe mit guten Übernahmeoptionen in der Nähe ist die Michelfelder GmbH in Untereisesheim. Das modern geführte Familienunternehmen bildet angehende Mechatroniker/ in für Kältetechnik aus. Und wie es nur in einem inhabergeführten Handwerksbetrieb möglich ist, werden hier berufsbegeisterte Jugendliche in einem familiären Umfeld gefördert, dabei sorgsam auf das vor ihnen liegende Arbeitsleben vorbereitet. Ein kleines Team von spezialisierten Arbeitskollegen gewährleistet die professionelle Betreuung jedes Lehrlings, bis hin zu einer individuellen Ausbildung und optimalen Vorbereitung auf einen erfolgreichen Abschluss.

Besonders wichtig ist Firmeninhaber Tobias Michelfelder die Entwicklung sozialer Kompetenzen im Mitarbeiterkreis, aber ebenso durch den direkten Kontakt mit Kunden. Außerdem bestehen beste Voraussetzungen für ein langfristig sicheres Arbeitsumfeld. Auf ihrem Weg erleben Auszubildende dreieinhalb Lehrjahre in der Werkstatt genauso wie im Außendienst oder in der Schule. Am Ende winkt mit bestandener Abschlussprüfung der Gesellenbrief. Dessen Wissen und handwerkliche Fähigkeiten sind immer dann gefragt, wenn gekühlt und klimatisiert werden muss. Das ist zum Beispiel in industriellen und landwirtschaftlichen Betrieben, in Supermärkten oder in Ladengeschäften der Fall, wo Lebensmittel frisch verarbeitet, gelagert und verkauft werden. Darüber hinaus kann praktisch jedes große Industrieunternehmen viele Produktionsprozesse seiner Güter nur mit dem Einsatz von Kältemaschinen sicherstellen. Wer also gerade auf der Suche nach einer Berufsausbildung ist, oder seine Ausbildung bereits abgeschlossen hat und auf der Suche nach neuen Herausforderungen ist, der ist eingeladen, seine Bewerbung an die Michelfelder GmbH zu richten.

Michelfelder GmbH, im Kressgraben 16, 74257 Untereisesheim

www.michelfelder-kaeltetechnik.de