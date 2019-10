Ein Erfahungsbericht - Freiwilliges soziales jahr

Maj Maurhoff hat ein Freiwilliges Soziales Jahr bei den Freien Johannesschulen Flein absolviert. Sie hat dort behinderte Kinder begleitet und betreut. Im Interview erzählt sie was sie erlebt hat und wieso sie es nochmal machen würde.

Was war dein Tätigkeitsbereich im FSJ?

Ich war Klassenhelferin und habe die Lehrerin unterstützt, die Kinder motiviert und begleitet, sowie Aufgaben mit ihnen gemacht und ihnen geholfen.

Was hat dir am meisten Spaß gemacht?

Es war schön mit den Kindern zusammen Aufgaben zu machen oder sich selbständig Aufgaben auszudenken und Arbeitsblätter zu erstellen. Wir waren viel mit den Kindern draußen, haben gespielt und Ausflüge gemacht, waren sogar im Schullandheim.

Gab es auch Momente, in denen du überfordert warst?

Manchmal sind die Kinder stur und hören auf mich nicht so gut, wie auf die richtigen Lehrer. Es war zwar in dem Moment anstrengend, aber wir konnten immer eine Lösung finden, wenn die Lehrer mitgeholfen haben.

Wie bist du auf das FSJ gekommen?

Ich wollte nicht direkt anfangen zu studieren und davor Mal etwas ganz anderes machen. Eine Freundin von mir war ein Jahr vor mir auch an dieser Schule und hat sogar in der selben Klasse ihr FSJ gemacht. Sie hat es mir empfohlen, weil es ihr dort gut gefallen hat.

Wie viel hast du gearbeitet?

In der Regel habe ich 38 Stunden die Woche gearbeitet. Ich musste nicht die ganzen 38 Stunden in der Schule verbringen, sondern konnte auch Arbeit zuhause erledigen, wie z.B. ein Arbeitsblatt zu erstellen. In den Schulferien hatte ich meistens Seminare, wo ich zusammen mit anderen FSJlern aus Baden-Württemberg viele spannende Inhalte vermittelt bekam. Wir haben auch viele gemeinsame Aktivitäten unternommen und waren zum Abschlussseminar sogar in Italien.

Was habt ihr auf den Seminaren gemacht?

Wir konnten viel unternehmen und haben weniger Unterricht gehabt, sondern eher Indirekt durch gemeinsame Workshops und Aktivitäten neue Fähigkeiten erlernt. Manche Inhalte fordern zum Beispiel viel Mut oder Selbstbewusstsein und auch mal über seinen eigenen Schatten zu springen, andere sollen das Verständnis für andere fördern. Das coolste was wir dort gemacht haben war Feuerspucken zu lernen. Hat dir das Gehalt gereicht?Ich habe bei meinen Eltern gewohnt und mir hat es gereicht. Man muss eben wissen, dass man nicht so viel Geld bekommt, wie in einer Ausbildung, denn es ist freiwillig und für mich war die Bezahlung kein ausschlaggebendes Kriterium, für mich war es ein großzügiges Taschengeld. Wenn man nicht mehr zuhause wohnt, gibt es auch die Möglichkeit eine Unterkunft gestellt zu bekommen, zudem gibt es auch Unterstüzung mit dem Busticket.

Was hast du vom FSJ mitgenommen?

Das FSJ hat mir viel Spaß gemacht. Ich fande es schön, mit den Kindern in Berührung zu kommen, da man sonst, so lange niemand im Umfeld betroffen ist, wenig mit ihnen zu tun hat, das finde ich schade. Es hat mir die Augen geöffnet, wie gut ich es habe und dass viele soziale Berufe leider zu wenig Wertschätzung erhalten. Ich habe viel gelernt und meine Persönlichkeit konnte sich, besonders in den Seminaren entwickeln.

Wie hat sich dein Bild von behinderten Menschen gewandelt?

Oft geht die Gesellschaft eher distanziert mit diesem Thema um. Die Kinder, die ich betreut habe waren sehr liebenswert und nur ein bisschen anders. Sie sind sehr offen und haben Spaß an ihrem Leben. Es verletzt mich, wenn sie in der Öffentlichkeit blöd angeschaut oder ausgegrenzt werden. Auch für die Eltern der Kinder habe ich eine große Wertschätzung aufgebaut, weil ich mitbekommen habe, wie viel die Eltern durchmachen und ihr Leben nach dem Kind ausrichten.

Kannst du dir vorstellen auch zukünftig im sozialen Bereich zu arbeiten?

Ich beginne dieses jahr mein Jurastudium, kann mir aber trotzdem vorstellen mich nebenbei ehrenamtlich zu engagieren. Ich möchte weiterhin in Kontakt mit der Schule und den Kindern bleiben und freue mich schon, die nächste Aufführung der Kinder anzuschauen.

Hast du dich auch mit anderen FSJlern angefreundet?

Auf jeden Fall, wir hatten eine schöne zeit und viel Spaß zusammen. Auch wenn sich der Küchendienst erstmal blöd anhört, hatten wir da den mesiten Spaß. Auch in der Seminargruppe sind Freundschaften entsanden, wir sind alle offen und freundlich miteinander umgegangen und konnten auch unsere probleme besprechen und Vertrtauen aufbauen. Welcher Moment ist dir besonders im Gedächtnis geblieben?Bei »Schule auf der Bühne« haben die Kinder aus meiner Klasse einen Tanz aufgeführt. Die Proben waren nicht einfach und es gab viele Stolpersteine, aber auf der Bühne hat dann auf einmal alles perfekt geklappt. Das war eine schöne Erfahrung, in der ich stolz auf meine Arbeit war.