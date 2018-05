Ein Hochschulcampus mit »Wohlfühlfaktor«

× 1 von 2 Erweitern Hochschule Heilbronn - Campus Schwäbisch-Hall × 2 von 2 Erweitern Hochschule Heilbronn - Campus Schwäbisch Hall Prev Next

Studieren in einem modernen und attraktiven Umfeld macht Spaß! Trifft dann auch noch ein zukunftsfähiges Studienangebot auf eine konsequente Praxis- und Berufsorientierung, steht ei­nem erfolgreichen Studium nichts mehr im Wege.

Mit ca. 8.300 Studierenden ist die Hochschule Heilbronn eine der größten Hochschulen für Angewandte Wissenschaften in Baden-Württemberg. Ihr Kompetenz-Schwerpunkt liegt auf den Berei­chen Technik, Wirtschaft und Informatik. An drei Standorten in Heilbronn, Künzelsau und Schwäbisch Hall bietet die Hochschule mehr als 50 Bachelor- und Masterstudiengänge an. Die Hoch­schule pflegt enge Kooperationen mit Unternehmen aus der Re­gion und ist dadurch in Lehre, Forschung und Praxis gut vernetzt.

Mit einem interessanten Fächerspektrum, Praxisbezug durch en­ge Zusammenarbeit mit der Wirtschaft sowie interdisziplinären Seminaren und Zusatzveranstaltungen befindet sich das Studien­angebot des Campus Schwäbisch Hall am Puls der Zeit und des Arbeitsmarkts. Außerdem herrscht eine familiäre Atmosphäre, denn der direkte, persönliche Kontakt zwischen Studierenden und Lehrenden steht im Fokus. Die Bachelorstudiengänge der Management-Fakultät richten sich konsequent an den betriebli­chen Funktionen Beschaffung, Information/Finanzen, Personal und Vertrieb aus und ermöglichen damit hervorragende Karri­erechancen. Der Campus Schwäbisch Hall bietet – jeweils mit Start zum Wintersemester – sechs Bachelor-Studiengänge (Ab­schlussgrad »Bachelor of Arts«) an. Stichtag für Bewerbungen ist der 15. Juli. sob

Hochschule Heilbronn – Campus Schwäbisch HallZiegeleiweg 4, 74523 Schwäbisch Hall, Fon: 0791-946 313-0 – campus-sha@hs-heilbronn.de, www.hs-heilbronn.de/mv