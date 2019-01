Ein Studium bei Arnold Umformtechnik

× Erweitern Arnold Umformtechnik

Emanuel berichtet über sein Duales Studium an der DHBW in Mosbach: »Ich habe mich für das Duale Studium entschieden, da ich mein erlerntes Wissen an der Hochschule gleichzeitig in der Praxis anwenden will. Mit dem DH Studium der Fachrichtung Maschinenbau kann ich später in Abteilungen arbeiten, die mit der Konstruktion und Entwicklung unserer Produkte zu tun haben. Nach drei Jahren erhalte ich den Abschluss Bachelor of Engineering. Bis dahin bin ich in unterschiedlich langen Praxis- und Theoriephasen im Unternehmen oder an der Hochschule. In beiden Phasen bietet sich die Möglichkeit im Ausland Zeit zu verbringen. In Mosbach wird man in verschiedenen interessanten Fächern unterrichtet. Bei Arnold Umformtechnik bekomme ich kleine Aufgaben und Projekte, die der Abteilung weiterhelfen und Spaß bereiten am Arbeiten mit eigener Verantwortung.«

