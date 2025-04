Ein Zuhause für Technikbegeisterte OPTIMA packaging group

Jetzt die Karriere bei Optima starten und spannende Perspektiven in einem international erfolgreichen Unternehmen entdecken, das Innovationen mit modernster Technik und einem Herz für die Region verbindet.

Optima bietet jungen Menschen eine erstklassige Ausbildung mit vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten in verschiedenen Berufsbildern vom Automatisierungstechniker bis zum Zerspanungsmechaniker. Genauso gefragt sind die dualen und kooperativ angebotenen Studiengänge Maschinenbau, Elektrotechnik, Wirtschaftsingenieurwesen und -informatik. Als international erfolgreiches Unternehmen mit weltweit über 20 Standorten profitieren Auszubildende und Studierende von spannenden Aufgaben und einem dynamischen Arbeitsumfeld.

Die Auszubildenden von Optima arbeiten von Anfang an unter realistischen Bedingungen, werden früh an Projekten beteiligt und übernehmen eigene Aufgaben. Für den gewerblichen Bereich steht dafür viel Raum im wegweisenden Ausbildungszentrum in Schwäbisch Hall mit über 1.000 Quadratmetern für kreatives Lernen und praktisches Arbeiten an modernsten Werkzeugen zur Verfügung.

Beste Bedingungen für die Zukunft: Ganz gleich, ob kaufmännische oder technische Ausbildung: Eigeninitiative und unternehmerisches Denken werden bei ­Optima von Beginn an genauso gefördert wie fachliche Kompetenzen. Das Team von Optima gibt Azubis und Studierenden die Gelegenheit, die eigenen Stärken zu vertiefen und gleichzeitig den persönlichen Erfahrungshorizont zu erweitern. Dazu gehören regelmäßige Schulungen, Besuche der Auslandstöchter (abhängig vom Ausbildungsberuf), Ausflüge mit Betriebsbesichtigungen und Fachinformationen.

In Zusammenarbeit mit der Dualen Hochschule Baden-Württemberg bietet Optima vier zukunftssichere Studiengänge an. Gemeinsam haben alle die Praxisphasen in modernstem Arbeitsumfeld, eine gezielte Förderung durch kompetente Ausbilder und spannende Aufgaben und Projekte – wie zuletzt beim Makeathon auf Gran Canaria.

Teil einer starken Gemeinschaft werden: Optima begeistert als Technologieführer mit rund 3.400 Mitarbeitenden Kunden rund um den Globus mit immer neuen Ideen, außergewöhnlicher Qualität und Top-Service. Ob es um pharmazeutische Abfüll- und Verschließanlagen, um Verpackungsmaschinen für Hygieneprodukte oder um innovative Lösungen für Konsumgüter geht: Die Verpackungsexperten machen das mit herausragenden digitalen Technologien.

Das Unternehmen lebt seit mehr als 100 Jahren von ­seiner großen Expertise, Teamgeist und dem Anspruch, jede neue Herausforderung zur Begeisterung der ­Kunden und Partner zu lösen. Von attraktiven Arbeitsbedingungen, vielseitigen Entfaltungsmöglichkeiten und einer Atmosphäre, in der sich die Menschen ­willkommen fühlen. Von der Verbundenheit zur Region, die sich ­immer wieder in Großinvestitionen am Standort beweist. Von gesellschaftlichem Engagement und vom besonderen Verantwortungsgefühl für die Mitarbeitenden.

Packender kann eine Zukunft in IT, Technik oder Wirtschaft kaum sein als bei Optima.

OPTIMA packaging group GmbH

Alfred-Leikam-Straße 25 · 74523 Schwäbisch Hall

Tel. 0791-506-0 · www.karriere-bei-optima.de