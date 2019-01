Eine Ausbildung bei der Sparkasse

× Erweitern Ausbildung Sparkasse Hohenlohe

Hier ist man genau richtig. Die Sparkasse bildet folgende Berufe aus: Bankkaufmann/Bankkauffrau mit Zusatzqualifikation zum/ zur Finanzassistent/in (IHK) und Bachelor of Arts, Studiengang Bank in Kooperation mit der DHBW Mosbach. Die Sparkasse bietet eine super Ausbildung und ein attraktives Ausbildungsgehalt von Anfang an. Die Ausbildung erfolgt in unterschiedlichen Bereichen und Abteilungen, der Schwerpunkt liegt im Kundenkontakt. Die abwechslungsreiche Ausbildung bietet ein freundliches Arbeitsumfeld, in dem man auf den Berufsalltag vorbereitet wird. Die erfahrenen Kollegen stehen einem unterstützend zur Seite, denn motivierte und kompetente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind ein wichtiges Kapital. Der Spaß an der Arbeit kommt aber nicht zu kurz, es gibt viele Veranstaltungen und Ausflüge, wie zum Beispiel Kanu fahren oder eine Welcome-Party für die neuen Azubis. Nach der Ausbildung bietet die Sparkasse außerdem hervorragende Karrierewege und Weiterbildungsmöglichkeiten.

Sparkasse Hohenlohekreis

Konsul-Uebele-Straße 1174653 Künzelsau

www.spk-hohenlohekreis.de/ausbildung