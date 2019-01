Eine Ausbildung beim Autohaus Widmann

× Erweitern Autohaus Widmann

Die Firmengruppe Widmann gehört mit ihren 14 Autohäusern in Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg und Sachsen zu den größten Mercedes-Benz Vertragspartnern in Deutschland. Neben der Marke Mercedes-Benz bietet die Firmengruppe auch Fahrzeuge der Marken Smart und Volkswagen sowie Gebrauchtwagen an. Insgesamt hat die Firmengruppe 1.050 Mitarbeiter, davon sind 240 Auszubildende in kaufmännischen oder technischen Berufen.

Aaron Strobel ist 19 Jahre alt und macht gerade eine Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker Pkw-Technik: »Ich mache die Ausbildung bei Widmann, weil ich mich schon seit ich klein bin für Autos interessiere und die Ausbildung die beste Möglichkeit ist, mehr über Autos und die Technik zu erfahren.«

Tamia Bruno ist ebenfalls 19 und absolviert zur Zeit eine Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement: »Ich mache die Ausbildung bei Widmann, weil mir das Autohaus schon immer sehr gut gefallen hat. Das tolle an der Ausbildung ist, dass ich für die Zukunft viele Erfahrungen sammeln kann und einen Einblick in die verschiedenen Abteilungen bekomme. Die Ausbildung bietet mir viele Weiterbildungsmöglichkeiten und auch interessante Schulungen an, die mir neue Einblicke verschaffen«.

Für den Ausbildungsbeginn zum 1. September 2019 ist die Firmengruppe noch auf der Suche nach engagierten Nachwuchskräften für die Ausbildung als Kfz-Mechatrokier (m/w/d) am Standort Künzelsau.

Autohaus Bruno Widmann GmbH & Co. KG

Maybachstraße 7, 74653 Künzelsau, Fon: 07940-9114-0

Europaplatz 1, 74523 Schwäbisch Hall; Fon: 0791-9466-0

Ludwig-erhard-Straße 125, 74564 Crailsheim

Fon: 07951-9198-0, www.widmannbewegt.de