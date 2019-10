Einstellungstests - Alles kann geprüft werden

Belastbarkeitstest/Konzentrationstest

Mit Hilfe von Belastbarkeits bzw. Konzentrationstests wird geprüft, wie schnell und trotzdem gründlich man Aufgaben bearbeiten kann und ob man das richtige Zeitmanagment besitzt. Den Bewerbern werden zum Beispiel Beobachtungs- oder Kettenaufgaben gestellt. Hier heißt es: Ruhe bewahren. Meistens sind die Aufgaben so gestellt, dass man gar nicht alle Fragen in der vorgegebenen Zeit beantworten kann.

Intelligenztest

Intelligenz ist ein Oberbegriff für verschiedene kognitive Fähigkeiten wie Abstrahieren, Wissen anwenden oder Probleme lösen. Durch den Einsatz von Intelligenztests versuchen Unternehmen möglichst geeignete Mitarbeiter zu finden. Im Intelligenztest geht es darum – oft unter Zeitdruck – das logische Denken zu überprüfen. Meistens geht es darum, Zahlen-/ Buchstaben- oder Figurenreihen fortzusetzen, Analogien oder Gegensätze zu bilden.

Persönlichkeitstest

Den Unternehmen kommt es bei der Auswahl ihres Personals nicht allein auf die fachlichen Kompetenzen an. Die soziale Umgangsweise und die Persönlichkeit des einzelnen Bewerbers rücken immer mehr in den Fokus. Eigenschaften wie Teamfähigkeit, Kritikfähigkeit, Flexibilität oder auch Belastbarkeit gehören mittlerweile zu den Standard-Charaktereigenschaften, die der potenzielle neue Arbeitnehmer mitbringen sollte.

Sprachtest

Neben den mathematischen und logischen Fähigkeiten testen viele Unternehmen auch die verbalen Fähigkeiten ihrer Bewerber. Besonders dann, wenn Sprache für die zu besetzende Stelle eine wichtige Komponente ist. In Zeiten der Globalisierung gehören internationale Kontakte immer häufiger zum Berufsalltag dazu. Meistens werden die Bewerber auf Textverständnis und Sprachanalogien geprüft.

Spezieller Fähigkeitstest

Besonders für kaufmännische, handwerkliche und technische Berufe wenden manche Betriebe zusätzlich einen speziellen Fähigkeitstest an, der auf den jeweiligen Berufsbereich zugeschnitten ist. So kann es sein, dass man in einem handwerklichen Beruf die eigenen Fähigkeiten auch praktisch unter Beweis stellen muss. Andere Ideen sind Rollenspiele, um angehende Führungskräfte in ihrer späteren Funktion beobachten zu können.