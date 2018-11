Eltern und Berufswahl – Lernen Sie alle Medien zur Berufsorientierung kennen

× Erweitern Foto: arbeitsagentur.de Agentur für Arbeit

Unterstützen Sie Ihr Kind bei der Berufswahl: Lernen Sie die Medien der Berufsberatung kennen!“, lautet der Slogan der Workshops, die Fachkräfte der Berufsberatung in der Ludwigsburger Arbeitsagentur anbieten. Angesprochen sind Eltern, deren Kind eine Ausbildung anstrebt und sich in einer der beiden letzten Klassen einer Realschule, Werkrealschule oder Gemeinschaftsschule befindet. In den Workshops werden die verschiedenen Online- und Print-Medien vorgestellt. Darüber hinaus haben Eltern Gelegenheit, Fragen zu stellen, miteinander zu diskutieren und wichtige Tipps und Informationen zu bekommen.

Die Workshops werden von Berufsberaterinnen und Berufsberatern durchgeführt und dauern etwa zwei bis zweieinhalb Stunden. Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl ist eine Anmeldung unter 07141/137 271 erforderlich.

Veranstaltungsdaten:

Donnerstag, 22.11.2018, 17:00 Uhr oder

Donnerstag, 03.01.2019, 17:00 Uhr oder

Donnerstag, 21.02.2019, 17:00 Uhr

Agentur für Arbeit Ludwigsburg

Berufsinformationszentrum BiZ

Eingang B, 1. OG, Stuttgarter Straße 53

71638 Ludwigsburg