Ihr Top-Ansprechpartner: equal personal auf der Messe job40plus in Stuttgart!

»Gleich. Aber | Besser.« – das ist unser Motto als equal personal auf der Messe job40plus am 8. Juni in Stuttgart. Wir setzen auch hier auf Qualität und Innovation im Bereich der Zeitarbeit, auf Augenhöhe zwischen Unternehmen, Arbeitnehmer und equal personal, auf Nähe und Dialog zwischen allen Beteiligten. Direkt vor Ort, direkt bei uns am Stand.

Wann? 08. Juni 2018, 13 – 19 Uhr

Wo? Haus der Wirtschaft, Willi-Bleicher-Straße 19, 70174 Stuttgart

Fachabteilungen am Messestand: equal personal-Personalabteilung, -Vertrieb

Sie möchten einen Termin mit uns vereinbaren? Tel. 0711/248765-0 oder stuttgart@equal-personal.de

Sie haben Fragen auf der Messe? Direkt-Kontakt equal personal: https://www.facebook.com/equalpersonal/

Sie sind aktiv auf Jobsuche?

Sie suchen eine Arbeit in in den Ballungsgebieten Stuttgart, Weilimdorf, Göppingen, Esslingen, Winnenden, Schorndorf, Ulm und Aalen?

Sie möchten sich beruflich neu orientieren?

Sie suchen einen Job als Berufseinsteiger?

Sie möchten sich als 40plus- oder 50plus-Jobsuchender von unseren hochqualifizierten Experten beraten lassen?

Sie möchten in Ihrem Bewerbungsprozess unterstützt und bei der Jobsuche beraten werden?

Sie suchen als Unternehmen zeitnah eine Arbeitskraft?

Wir als mehrfach ausgezeichneter »Top-Arbeitgeber« können Ihr Unternehmen oder Ihre Arbeitssuche direkt auf der Messe job40plus am 8. Juni in Stuttgart unterstützen. equal personal ist der beliebteste Arbeitgeber für Zeitarbeit in den Ballungsgebieten Stuttgart, Weilimdorf, Göppingen, Esslingen, Winnenden, Schorndorf, Ulm und Aalen. Wir beraten, unterstützen und vermitteln mit hochqualifizierten Job-Experten auf dem Gebiet der Jobsuche, Arbeitnehmerüberlassung und Personalvermittlung. Gerne können Sie auch jederzeit direkt in unserer umfangreichen Jobbörse nach einem Job suchen

Was ist die Messe job40plus?

»Die Messe job40plus Stuttgart ist die Jobmesse, die sich auf erfahrene, qualifizierte Arbeitnehmer, aber auch jüngere Kandidaten mit langjähriger Berufserfahrung konzentriert. Zahlreiche Unternehmen aus den Bereichen IT & IT-Consulting, Pharma & Biotechnologie und Finance präsentieren auf der Stuttgarter job40plus Messe sich und ihr Unternehmen und informieren über ihre Jobangebote. Ein zielgruppenorientiertes Vortragsprogramm und Podiumsdiskussionen runden das Angebot der job40plus Messe Stuttgart ab.« (Quelle: job40plus)

