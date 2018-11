News von equal: FOCUS Business kürt equal personal zum Wachstumschampion 2019!

× Erweitern Wachstumschampion 2019 equal

Bei der FOCUS Business-Wahl zum Wachstumschampion 2019 wurden die 500 am stärksten wachsenden deutschen Unternehmen gesucht – und equal personal kam im Bereich Human Resources umgehend auf einen herausragenden Platz 12.

Der beliebte und bereits mehrfach ausgezeichnete Personalvermittler equal personal gehört damit zu den Wachstumschampions des Jahres 2019.

equal personal-Geschäftsführerin Manuela Schwarz über das großartige Abschneiden: »Wir freuen uns riesig über diese wirklich tolle Auszeichnung von FOCUS. equal personal konnte in den vergangenen Jahren ein konsequentes und exponentielles Wachstum vorweisen, trotz eines komplexen wirtschaftlichen Umfelds und gesellschaftlichen Herausforderungen wie Digitalisierung und demografischer Wandel. Diesen fantastischen Erfolg haben wir dem hohen Engagement aller equal-Mitarbeiter, aber ebenso unseren Kunden zu verdanken. Wir werden auch zukünftig als dynamischer Innovator in der Branche Impulse setzen und unsere Kunden ganzheitlich zum Erfolg begleiten.«

Und so hat FOCUS Business in Kooperation mit dem Datendienst STATISTA die Wachstumschampions 2019 ermittelt: Berücksichtigung fanden sowohl Firmen in Privatbesitz als auch börsennotierte Unternehmen. Die Unternehmen müssen eigenständig sein, Tochterunternehmen und Niederlassungen wurden in die Auswahl nicht aufgenommen. Desweiteren mussten die Firmen ihren Hauptsitz in Deutschland haben und im Jahr 2014 mindestens einen Umsatz von 100.000 Euro sowie im Jahr 2017 mindestens einen Umsatz von 1,8 Millionen Euro vorweisen. In der Liste der 500 Wachstumschampions sind ausschließlich Unternehmen gelistet, die zwischen 2014 und 2017 ein besonders hohes prozentuales Umsatzwachstum pro Jahr erzielt und somit der Wirtschaft und Gesellschaft relevante Impulse geliefert haben.

Warum sind Wachstumschampions so wichtig für die deutsche Wirtschaft? Sie generieren nicht nur Arbeitsplätze und Wirtschaftswachstum, sondern gelten als verlässliche Innovatoren. Langfristig sichern diese Unternehmen mit ihrem Engagement den Wirtschaftsstandort Deutschland.

Alle weiteren Infos gibt es bei equalpersonal und JobSelektor.