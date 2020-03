Evangelische Kirchengemeinde Heilbronn: KITA-Verstärkung gesucht

Die Ev. Gesamtkirchengemeinde Heilbronn ist einer der größten Träger von Kindertageseinrichtungen in Heilbronn. Dazu gehören 53 Gruppen in 24 Kindertagesstätten. Zusätzlich zu diesen über 1.000 Kindergartenkindern betreut die ev. Kirche in Heilbronn auch rund 2.000 Schulkinder während der Sommerferien auf dem Gaffenberg. Die Gaffenberg-Freizeit ist eine der größten Kinderfreizeiten und auch weit über die Heilbronner Region bekannt. Hier können die Kinder ihre Sommerferien mit Freunden spielend im Wald verbringen und neue Erfahrungen machen. Sie lernen viel über die Natur und den Umgang mit anderen Kindern. Dieses Freizeitgelände wird auch regelmäßig von den eigenen Kitas genutzt. Zudem ist die Kirche an sozialen und diakonischen Hilfen in Heilbronn beteiligt. Die Gemeinde legt Wert auf gemeinsame Erlebnisse, sowie gegenseitiges Verständnis und die persönliche Förderung der Kinder. Ihren Mitarbeitern bietet sie einen vielseitigen und verantwortungsvollen Arbeitsplatz mit Leitungszeit, sowie ein qualifiziertes, aufgeschlossenes und engagiertes Team, das die Bedeutung der Arbeit im Kindergarten unterstützt.

