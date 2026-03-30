Evangelische Stiftung Lichtenstern: Heilerziehungspflege – Echt. Sozial. Sinnvoll.

Die Evangelische Stiftung Lichtenstern hat Standorte im Landkreis Heilbronn und in Hohenlohe und bietet zahlreiche Ausbildungsberufe, Praktika und Karrieremöglichkeiten. Aidan ist im zweiten Ausbildungsjahr zum Heilerziehungspfleger in der ­Evangelischen Stiftung Lichtenstern und arbeitet mit Menschen mit ­Behinderung.

Was gefällt dir besonders gut an deiner Ausbildung? Es wird auf die Bedürfnisse und Wünsche der Azubis eingegangen. Man kann sich spezialisieren und seinen eigenen Weg finden. Außerdem haben wir tolle Ausbilder, die uns unterstützen. Der Beruf gibt mir unglaublich viel zurück. Die Anerkennung der Klientinnen und Klienten, dieses familiäre Gefühl, die Dankbarkeit – das ist unbezahlbar.

Hattest du ein besonderes Erlebnis, welches dich nachhaltig prägt? Am liebsten gestalte ich die Freizeit mit den Klientinnen und Klienten. Wir waren zum Beispiel gemeinsam auf einem Festival. Und dort waren wir einfach mittendrin – Menschen mit und ohne Behinderung, alle auf Augenhöhe. Das war gelebte Inklusion.

Was nimmst du fürs Leben mit? Mein Blick ist offener geworden, meine Prioritäten haben sich verschoben. Jeder Mensch hat Stärken – manchmal muss man nur genauer hinschauen. Ich bin durch die Ausbildung erwachsen geworden; und habe unglaublich viel von den Menschen mit Behinderung gelernt.

Wie sehen deine Zukunftspläne aus? Mit der Ausbildung zum Heilerziehungspfleger erwirbt man den Abschluss »Bachelor Professional«. Danach kann man weiterstudieren. Ich überlege, Soziale Arbeit mit dem Schwerpunkt Pädagogik zu studieren.

Für wen, denkst du, ist der Beruf des Heilerziehungspfleger/-assistent geeignet? Für Menschen, die offen sind und eine soziale Ader haben. Empathie ist wichtig – genauso wie Teamgeist und Kommunikationsfreude. Wer einen Beruf mit Sinn sucht und gerne mit anderen gemeinsam wächst, ist hier genau richtig.

Evangelische Stiftung Lichtenstern

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