Exklusiver Tag der offenen Tür KW Job Day

Am 24. Mai öffnet der Fahrwerkhersteller KW ­automotive im Rahmen seines Job Days unter dem Motto »The next Generation« seine Türen. Von 9:30 bis 13 Uhr können sowohl zukünftige Auszubildende als auch Berufserfahrene und Young Professionals einen Blick hinter die Kulissen werfen. KW automotive mit Sitz in Fichtenberg entwickelt und produziert maßgeschneiderte Fahrwerke für zahlreiche Sondermodelle und Sport-­wagen. Die Vielfalt der Fahrwerke spiegelt sich in den Ausbildungsberufen bei KW automotive wider: Industriekaufmann, Industriemechaniker, Konstruktionsmechaniker, Fachkraft für Metalltechnik – Montagetechnik, Fachkraft für Lagerlogistik und Fachlagerist. Zudem werden duale Studiengänge in Wirtschaftsingenieurwesen sowie ein DH-Studium BWL - Media, Vertrieb und Kommunikation angeboten. Ein Highlight am Job Day sind die »Berufsstationen«, an denen die aktuellen Auszubildenden ihren Arbeitsalltag präsentieren. Hier können wertvolle Einblicke gewonnen und Kontakte geknüpft werden. Für die begleitenden Eltern, Verwandte und Freunden stehen auch die Ausbilder, Personalleitung und auch die Geschäftsführung für Fragen zur Verfügung. Um eine Anmeldung unter karriere@kwautomotive.de wird gebeten.

KW Job Day

Sa. 24. Mai · 9.30 bis 13 Uhr · KW automotive

Fichtenberg · www.kwautomotive.de