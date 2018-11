Fachinformatiker (iHK) beim SCSI

× Erweitern SCSI

Das SCSI Schulungscenter hat in Zusammenarbeit mit der IHK Region Stuttgart ein Konzept entwickelt, um Interessierte zu Fachinformatikern (IHK) der Fachrichtung Systemintegration oder Anwendungsentwicklung umzuschulen. Ziel ist es, Arbeits- und Ausbildungssuchenden den Einstieg bzw. Wiedereinstieg in das Berufsleben durch einen qualifizierten Berufsabschluss der IHK Region Stuttgart zu ermöglichen. Die Umschulung zum Fachinformatiker hat eine Gesamtdauer von 24 Monaten. Diese unterteilt sich in einen theoretischen Teil am Institut in Stuttgart und ein betriebliches Praktikum. Fachinformatiker/in der Fachrichtung Systemintegration sind für die Einrichtung und Vernetzung von Rechnersystemen und Anwendungsentwicklung zuständig. Ein Fachinformatiker/in Anwendungsentwicklung beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit der Entwicklung von Software.

