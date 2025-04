Fachwirt, Meister & Betriebswirt IHK: Schneller Schlau

Lohnt sich die Anstrengung, die eine nebenberufliche Weiterbildung mit sich bringt? Rund 60.000 Beschäftigte melden sich jährlich bei den Industrie- und Handelskammern (IHK) zu einer Fortbildungsprüfung an. Die meisten Absolventinnen und Absolventen - mehr als zwei Drittel bereiten sich berufsbegleitend auf die anstehenden Prüfungen vor.

Das System der IHK-Aufstiegsfortbildung hat drei Stufen: Im Mittelpunkt der zweiten Ebene stehen die Meister und Fachwirte. Auf der höchsten Ebene befinden sich Abschlüsse wie der Betriebswirt oder der Technische Betriebswirt. Absolventen der Höheren Berufsbildung werden von vielen Unternehmen händeringend gesucht. Aber zwei Jahre nebenberuflich zum Abschluss als Meister oder Betriebswirt? 2–3-mal pro Woche Abendunterricht? Das ist für viele mit Job und Familie nicht vereinbar. Die private Akademie carriere & more bietet in Fellbach die Möglichkeit, diese anerkannten Abschlüsse schneller und effizienter zu erreichen.

Mit dem Motto »Freude am Lernen – schneller schlau« erreichen die Absolventen der Fachwirt- und Betriebswirt-Kurse innerhalb von 25 bis 37 Tagen und Meister in 42 bis 45 Tagen das Prüfungsziel. Jan Hörber hat sich bei carriere & more im Wochenendkurs nebenberuflich auf die IHK-Prüfungen zum Technischen Betriebswirt vorbereitet und nicht nur als Prüfungsbester bei der IHK bestanden, er arbeitet inzwischen auch nebenberuflich als Dozent bei carriere & more. Besonders gefällt ihm, dass der Unterricht in Präsenz mit kleinen Seminargruppen stattfindet. Er berichtet von seinen Erfahrungen: »Besonders die gut aufbereiteten Skripten von carriere & more, die Zusammenfassungen nach den einzelnen Kapiteln und die Online-Lernplattform mit den MP3-Audiodateien haben mir sehr geholfen bei der Vorbereitung.«

