Flexible Ausbildungen im Qualitätsklinikum Esslingen

Das Klinikum in Esslingen gehört seit mehr als 155 Jahren fest ins Stadtbild der Neckarstadt. Das renommierte Haus kann auf eine lange und bewegte Geschichte zurückblicken. Aktuell hat das Klinikum 662 Betten in denen pro Jahr etwa 28.000 stationäre und 92.000 ambulante Patienten von den insgesamt 1.850 Beschäftigten versorgt werden.

Als modernes Qualitätsklinikum vereint es erfolgreich Tradition und Moderne. Besonders wichtig ist dem Klinikum natürlich auch die konsequente Ausbildung neuer und die kontinuierliche Weiterbildung der derzeitigen Mitarbeiter.

An der Schule für Pflegeberufe werden pro Jahr etwa 120 Auszubildende in den pflegerischen Ausbildungsberufen der Gesundheits- und (Kinder-)Krankenpflege ausgebildet. Hinzu kommen noch ca. 25 Auszubildende, die in den verschiedenen Bereichen des Klinikums ausgebildet werden: Ob im kaufmännischen Bereich, als medizinischer Fachangestellter, ITler oder sogar als Facility-Manager. Die Tätigkeitsfelder im Klinikum sind enorm vielfältig. Dabei sieht sich das Klinikum als Ausbildungsbetrieb mit hohen Übernahmeambitionen. »Im Zentrum unserer Ausbildungen steht der Umgang mit den Patienten«, so fasst Simone Rendina von der Abteilung Personal und Recht die zentrale Philosophie des Klinikums zusammen. Der menschliche Kontakt sei die Kernkomponente bei der Betreuung der Patienten. Um diesen engen Kontakt weiterhin zu ermöglichen fährt das Klinikum Esslingen einen konsequenten Modernisierungskurs.

Sowohl die Entlastung der Mitarbeiter von administrativen Aufgaben durch eine fortschreitende Digitalisierung, als auch eine Flexibilisierung der Arbeitszeiten stehen im Zentrum dieser Bemühungen.

»Mit diesen Maßnahmen wollen wir eine hohe Vereinbarkeit von Familie und Beruf in unserem Klinikum schaffen«, erklärt Frau Rendina. Für alle, die sich von diesen Qualitäten überzeugen wollen, bietet das Klinikum Esslingen die Möglichkeit mit Praktika, einem FSJ oder einem auf bis zu 18 Monate ausweitbaren Bundesfreiwilligendienst in den Klinikalltag hineinzuschnuppern.