Fokus Frau und Beruf – Online-Vortrag für Frauen: Meine Reise von der Quereinsteigerin zur Führungskraft

Mut, Entschlossenheit und Selbstvertrauen – darauf kommt es an, wenn aus Träumen Ziele werden sollen. Die Kontaktstelle Frau und Beruf Heilbronn-Franken lädt am Dienstag, 11. November 2025, von 18:00 bis 19:30 Uhr zu einem inspirierenden Online-Vortrag ein, der Frauen motiviert, ihre beruflichen Visionen mit Zuversicht anzugehen.

Unter dem Titel „Meine Reise von der Quereinsteigerin zur Führungskraft – Hürden, Herausforderungen, Höhepunkte“ berichtet Inga Ecker von ihrem außergewöhnlichen Weg – vom beruflichen Neustart bis zur internationalen Führungskraft. Offen und authentisch erzählt sie, wie sie Ängste und Zweifel überwand, welche Erfahrungen sie prägten und wie sie den Mut fand, ihre Komfortzone immer wieder zu verlassen. Ihre Geschichte zeigt: Mit Selbstvertrauen, klaren Zielen und einer positiven Haltung ist vieles möglich – auch scheinbar Unmögliches. Inga Ecker inspiriert dazu, neue Chancen zu ergreifen und die eigene Karriere selbstbestimmt zu gestalten. Heute leitet sie ein internationales IT-Team mit über 30 Mitarbeitenden, engagiert sich als Bergsteigerin und führt eine weltweite Frauen-Empowerment-Initiative mit mehreren tausend Mitgliedern. Ihre Erfahrungen sind ein eindrucksvolles Beispiel dafür, dass beruflicher Erfolg und persönliche Erfüllung Hand in Hand gehen können.

Die Veranstaltung richtet sich an Frauen, die sich beruflich weiterentwickeln, sich neu orientieren wollen oder einfach Inspiration und Motivation für ihren Weg suchen. Eine Anmeldung für die kostenfreie Online-Veranstaltung ist bis 5. November 2025 unter https://eveeno.com/fokusfrauberuf_quereinstieg erforderlich. Weitere Informationen sind im Veranstaltungskalender unter www.frauundberuf-hnf.com zu finden.