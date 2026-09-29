Freiwilligendienst bei der AWO (Kreisverband Heilbronn)

Bei der AWO Heilbronn kann man echtes Engagement erleben und dabei unvergessliche Momente sammeln! Hier warten Events, die rocken Seminare, die voranbringen – durch Workshops, Schulungen und pädagogische Tage, die genau auf die jeweilige Einsatzstelle zugeschnitten sind – sowie ein Team, das für Zusammenhalt und Gerechtigkeit steht. Ob in den Kindertagesstätten, bei den Flexiblen Hilfen Heilbronn, in der JuLe Lauffen, in den Ambulanten Hilfen zur Erziehung, im Jugendhaus Neckarwestheim in Kombination mit MyLife Heilbronn, in der Paul-Meyle-Schule, Gebrüder-Grimm-Schule oder in der Verwaltung der Zentralen Dienste oder in der Schuldnerberatung – die AWO Heilbronn hilft dabei, gemeinsam herauszufinden, wo man am besten hinpasst. Wer die 11. (allg. Gymnasium) oder 12. Klasse (berufl. Gymnasium) geschafft hat, kann mit einem Freiwilligenjahr sogar das Zeugnis der Fachhochschulreife vervollständigen.

Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Heilbronn

Olgastraße 2, 74072 Heilbronn

Tel. 07131-8993040, www.awo-heilbronn.org