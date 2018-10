Freiwilligendienst und Soziales Jahr

× Erweitern Foto: Fotolia Pflege

Helfen muss nicht immer eine Lebensaufgabe sein, manchmal reichen schon sechs bis 18 Monate. Zum Beispiel in einem Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) oder einem Bundesfreiwilligendienst (BFD) beim ASB. Junge Menschen von 16 bis 26 Jahren können dabei ihre Fähigkeiten und verborgenen Talente entdecken und das Arbeitsleben kennenlernen, um danach die richtigen Entscheidungen für die Zukunft zu treffen. Es gibt vielfältige und spannende Aufgaben in der Behindertenhilfe, beim Fahrdienst im Bereich des Krankentransports, in der Ersten-Hilfe-Ausbildung oder der ambulanten und stationären Pflege. Als Entlohnung gibt es unter anderem ein Taschengeld und volle Sozialversicherung – aber vor allem wertvolle Erfahrung und immer auch das gute Gefühl, etwas Sinnvolles zu tun.

Arbeiter-Samariter-Bund Baden-Württemberg e.V.

Region Heilbronn-Franken, Ferdinand-Braun-Str. 19, 74074, Heilbronn

Fon: 07131-9739110, www.asb-heilbronn.de