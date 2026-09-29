Frießinger Mühle: Karriere mit Perspektive. In einem modernen Familienunternehmen.

Die Frießinger Mühle GmbH wurde 1859 in Kirchberg/Murr gegründet und hat seit 1988 ihren Sitz in Bad Wimpfen. Für die #Foodhero-Familie sind interessierte und engagierte Kollegen jederzeit willkommen, die diese Werte und die Leidenschaft für die Herstellung von Getreideprodukten teilen. Ob im Rahmen einer Ausbildung oder eines dualen Studiums – bei der Frießinger Mühle entdeckt man die spannende Welt einer hochmodernen Getreidemühle und sichert sich beste Chancen für den eigenen Berufsweg. Wissen mit Zukunft – in allen Bereichen inklusive. Das Unternehmen bietet eine erstklassige Ausbildung, z.B. zum Verfahrenstechnologen in Mühlen- und Getreidewirtschaft (Müller). Auch ein duales Studium der Fachrichtung Food Management oder Konsumgüterhandel bietet den perfekten Einstieg ins Arbeitsleben.

Frießinger Mühle GmbH

Brühlstraße 13, 74206 Bad Wimpfen

Tel. 07063-97970, www.friessinger-muehle.de