Stadtwerke Waiblingen: Gemeinsam ins Berufsleben starten

Als regionaler Energieversorger positionieren sich die Stadtwerke Waiblingen als innovativer Arbeitgeber im Rems-Murr-Kreis. Wer sich für eine Ausbildung bei den Stadtwerken entscheidet, den erwarten spannende, zukunftsorientierte Aufgaben rund um die Energiewende. Die Berufsbilder sind sehr vielfältig: egal ob bei Wind und Wetter im Straßengraben, in schwindelerregender Höhe beim Montieren der Straßenbeleuchtung oder als Multitalent in der Verwaltung – hier ist für jeden der passende Ausbildungsberuf dabei. Von Beginn an bekommen die Azubis Verantwortung und werden in das tägliche Geschehen eines Energieversorgers aufgenommen.

Wichtig für die Entwicklung fachlicher und persönlicher Kompetenzen sind ein gutes Arbeitsumfeld und eine starke Gemeinschaft – denn am besten lernt es sich unter Gleichgesinnten mit der Unterstützung erfahrener Fachkräfte. Jedes Jahr beginnt deshalb der Start ins Berufsleben mit einem Kennenlerntag mit Aktivitäten wie Klettern, Kart fahren oder ein Besuch im Hochseilgarten, an dem alle Auszubildenden und Studierende zusammenkommen und sich austauschen können. Das sorgt bereits von Beginn an für ein gutes Gemeinschaftsgefühl.

Bei den Stadtwerken Waiblingen kann man ab

1. September 2023 eine Ausbildung absolvieren als:

Anlagenmechaniker (m/w/d) für Rohrsystemtechnik

Elektroniker (m/w/d) für Betriebstechnik

Kaufmann (m/w/d) für Büromanagement

Fachinformatiker (m/w/d) Systemintegration

Die Ausbildung erfolgreich beendet und was nun? Diese Frage müssen sich die Auszubildenden bei den Stadtwerken Waiblingen nicht stellen. Für einen erfolgreichen Start in das Berufsleben versprechen die Stadtwerke mindestens eine einjährige Übernahme. Deshalb gilt für alle erfolgreich Ausgebildeten das Motto: »Starte deinen beruflichen Weg mit einer Ausbildung, in der du das Leben der Menschen in unserer Region verbesserst.«

