GEMÜ Gebr. Müller Apparatebau JOB to GO – by GEMÜ!

Jetzt die Ausbildungsberufe und Dualen Studiengänge bei GEMÜ entdecken und spontan zu den Bewerbernachmittagen kommen!

Wer eine »ausgezeichnete« Ausbildung oder ein berufsnahes Studium absolvieren möchte, sich aber noch unsicher über den passenden Weg ist, sollte zu den Bewerbernachmittagen von GEMÜ kommen und das Ausbildungsteam ­direkt vor Ort kennenlernen! Die Veranstaltung »JOB to Go« findet jeden 1. Freitag im Monat von 13 bis 16 Uhr an den Standorten in Kupferzell und Ingelfingen-­Criesbach statt.

Während der Bewerbernachmittage kann man in einem persönlichen Gespräch mit dem Ausbildungsteam alle Fragen stellen und mehr über die Angebote für eine Ausbildung oder ein Studium erfahren. Außerdem besteht die Möglichkeit, die Ausbildungswerkstatt kennenzulernen und erste wichtige Einblicke zu gewinnen. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich, und auch Bewerbungsunterlagen müssen nicht mitgebracht werden. Das Team von GEMÜ möchte alle Interessierten kennenlernen und ihre Talente entdecken!

Neben einer Einführungswoche mit Betriebsrundgang, Schulungen und Kennenlern-Events bietet GEMÜ zahlreiche Benefits für Auszubildende und Studierende an. Unter anderem besteht die Möglichkeit, internationale Erfahrungen zu sammeln.

Für den Ausbildungsbeginn 2026 sucht GEMÜ junge motivierte Auszubildende und Studierende. Auch für das Jahr 2025 sind noch einige spannende Plätze zu vergeben. Am besten sofort auf der Homepage bewerben: gemu-group.com/de_DE/karriere/offene-stellen/

Erste Einblicke in die Ausbildung und das Studium ­können auch auf dem Instagram Account des Unternehmens gewonnen werden. Einfach auf gemue.group ­klicken!

GEMÜ Gebr. Müller Apparatebau GmbH & Co. KG

Fritz-Müller-Str. 6-8 · 74653 Ingelfingen

Tel. 07940-123-0 · www.gemu-group.com