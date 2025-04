GÜDE GMBH & CO. KG ERFOLGREICHER KARRIERESTART

Güde ist ein Anbieter von Maschinen und Werkzeugen für den Heim- und Handwerker mit Produktionsstätten in aller Welt. Die Händler-Kunden sind der Fachhandel, Baumärkte und der Versandhandel in Deutschland und dem europäischen Ausland.

Die Azubis von Güde sind vollwertige Teammitglieder und bekommen einen tiefen Einblick in die Arbeitswelt und die verschiedenen Abteilungen. Die Aufgabenbereiche der einzelnen Abteilungen werden ihnen von netten und aufmerksamen Kolleginnen und Kollegen sorgfältig und mit viel Geduld vermittelt. Dieser Einblick in jede Abteilung des Hauses vereinfacht ihnen die Entscheidung, welcher Aufgabenbereich ihnen am besten liegt und welchen Berufszweig sie einschlagen wollen. Neben der betrieblichen Ausbildung muss auch die Berufsschule besucht werden. Güde stellt die Azubis für den Unterrichtsbesuch frei. Dort erwerben sie genau die theoretischen Kenntnisse, die ihnen für die Berufspraxis behilflich sind. Jetzt bei Güde bewerben und eine tolle und erfahrungsreiche Ausbildung

genießen.

GÜDE GmbH & Co. KG

Birkichstrasse 6 · 74549 Wolpertshausen

Tel. 07904-700-0 · www.guede.com