Hänel Büro- und Lagersysteme: Ein Unternehmen mit Zukunft

Der Name Hänel steht seit mehr als 70 Jahren für hochwertige Produkte und ­innovative Lösungen für die Intralogistik. Produkte des Unternehmens werden in über 60 ­Ländern vertrieben.

Industrielifte wie der Rotomat®, der Lean-Lift® oder der Multi-Space® setzen Maßstäbe in der automatisierten Lagertechnik und sind in den unterschiedlichsten Branchen auf der ganzen Welt im Einsatz. Durch die vertikale Lagerung lassen sich bis zu 60 % der benötigten Grundfläche einsparen und die Zugriffszeiten auf das Lagergut drastisch verkürzen. In der Steuerungs- und Software-Technologie entwickelt Hänel permanent innovative Lösungen, um die Effizienz in der Lager-Organisation weiter zu steigern. So ist zum Beispiel HänelSoft® ein leistungsstarkes und flexibles Softwarepaket von Hänel. Eine weitere Innovation von Hänel ist die Steuerung der Lagerlifte über eine Datenbrille (Augmented Reality) mit Sprachsteuerung (Pick-by-Voice). Das sind die Lagerstrategien der Zukunft – bei Hänel heute bereits Realität! Die Hänel Lagerlifte können aufgrund ihrer intelligenten Steuerungen und der offenen Architektur an den verschiedensten Standorten weltweit in fast jedes Firmennetz eingebunden und miteinander vernetzt werden.

Als familiengeführtes Unternehmen setzt Hänel nicht nur auf modernste Technik, sondern vor allem auf seine hochqualifizierten Mitarbeiter. Interessante und spannende Aufgaben warten auch auf die Auszubildenden. Derzeit sind 6 Auszubildende in Bad Friedrichshall Teil des Teams. Hänel bietet attraktive Ausbildungsplätze in den Bereichen Werkzeugmechanik und Industriemechanik – zwei Berufszweige mit Zukunft und guten Aufstiegsmöglichkeiten.

Hänel Büro- und Lagersysteme

Kocherwaldstraße 25, 74177 Bad Friedrichshall

Tel. 07136-2770, www.haenel.de