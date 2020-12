HBC-radiomatic setzt auf digitale Lösungen

Abstand halten ist sowohl im privaten als auch im geschäftlichen Umfeld eine der wichtigsten Regeln, um die Ausbreitung des Corona-Virus zu verhindern.

Dies hat auch erhebliche Auswirkungen auf den Ablauf der Berufsausbildung in einem Betrieb. Der Crailsheimer Funkspezialist HBC-radiomatic setzt hier auf den Einsatz von digitalen Lösungen.

Regelmäßige Kommunikationsrunden, betrieblicher Englischunterricht, Prüfungsvorbereitungen oder auch die Praxiseinheiten und das Vermitteln von Lerninhalten in der Ausbildungswerkstatt von HBC-radiomatic konnten mit dem Beginn der weltweiten Pandemie nicht mehr wie gewohnt in Präsenz durchgeführt werden.

Dem Ausbildungsteam des Funkherstellers war es aus diesem Grund besonders wichtig, Lösungen zu finden, um den hohen Ausbildungsstandard weiterhin aufrechtzuerhalten und gleichzeitig einen sicheren Austausch von Ausbildern und Auszubildenden zu gewährleisten. So werden inzwischen zum Beispiel regelmäßige Gesprächsrunden über eine Meetingsoftware durchgeführt. Hier können auf einfache und komfortable Weise Ausbildungsthemen, Anregungen und Fragen besprochen und geklärt werden.

Seit einiger Zeit bietet HBC-radiomatic auch betrieblichen Englischunterricht an – ein wichtiger Ausbildungsinhalt in dem weltweit tätigen Unternehmen, da viele Azubis in Kontakt mit internationalen Kunden kommen. Auch hier wurde der Unterricht erfolgreich in ein digitales Format portiert und damit sichergestellt, dass die Auszubildenden weiterhin regelmäßig ihr Englisch verfeinern können.

Ein weiterer wesentlicher Punkt der Berufsausbildung ist das Schreiben der Wochenberichte. Hier hat HBC-radiomatic schon seit längerem auf eine digitale Lösung umgestellt. Das Familienunternehmen profitiert nun in der Pandemie davon, dass sowohl Auszubildende als auch Ausbildungsbeauftragte und Ausbilder von jedem internetfähigen Gerät Zugriff auf die Wochenberichte haben und diese somit jederzeit und überall erstellen, kontrollieren und verbessern können.

HBC-radiomatic, Technologieführer im Bereich drahtlose Steuerungen für Krane und Maschinen, bildet derzeit rund 35 Auszubildende in unterschiedlichen Ausbildungsberufen und Studiengängen aus. Wer eine Berufsbildung bei einem zertifizierten Dualis-Unternehmen absolvieren möchte, das hervorragende Perspektiven für die berufliche Zukunft bietet, ist bei HBC-radiomatic genau richtig.

