Herrmann + May bilden Steuerfachangestellte aus

HERRMANN + MAY sind im mittelständischen Bereich ­tätige Wirtschaftsprüfer und Steuerberater. Vermittelt werden alle Kenntnisse für den erfolgreichen Berufsabschluss zum Steuerfachangestellten, unter anderem Erstellen von Finanzbuchführungen, Lohn- und Gehaltsabrechnungen, Vorbereiten von ­Jahresabschlüssen, Bearbeiten von Steuererklärungen und Mandantengespräche. Die Organisationsstruktur ist mandantenorientiert: So wird man von Anfang an Mitglied des Teams. Neben guten Übernahmechancen bietet HERRMANN + MAY eine attraktive Ausbildungsvergütung und Einblicke in ausbildungsfernere Themenfelder.

Moltkestr. 12 · Heilbronn · Tel. 07131-724090

www.herrmann-may.de