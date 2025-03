Hertner GmbH und VolkertGSR GmbH: Alte Schule, neue Meister

Die Hertner GmbH und VolkertGSR GmbH sind die Möglichmacher in der ­Gebäudetechnik. Die Unternehmsgruppe hat Tradition, aber auch die neuesten ­Technologien immer im Blick und ist immer für ihre Kunden im Einsatz.

Seit 1906 stehen bei der Hertner GmbH und der VolkertGSR GmbH Werte wie Verlässlichkeit, Pünktlichkeit und kollegiales Miteinander im Fokus. Besonders wichtig ist dabei, dass alle Mitarbeiter durch Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen und einer fundierten Ausbildung der Zukunft immer einen Schritt voraus sind. Sie sind anerkannte Problemlöser in allen Fragen der Gebäudetechnik und gehören zu den Branchenführern. Mit dem Unternehmen Hertner Building Technology sind sie im gesamten Bundesgebiet, aber auch im europäischen Ausland aktiv. Wer gleich am Anfang der Ausbildung richtig durchstarten und jeden Tag ein bisschen besser werden will, ist hier genau richtig. Hier lernt man, wie man Gebäude energieeffizienter und umweltfreundlicher macht. So ist es möglich, in eine erfolgreiche und energieeffiziente Zukunft zu starten.

Seit September 2024 bieten die Hertner GmbH und VolkertGSR GmbH eine eigene Lernwerkstatt an. Sie legen großen Wert auf eine vollständige Integration ihrer Auszubildenden. Gefördert wird dies durch eine Mentorenbetreuung in der Lernwerkstatt sowie Azubiausflüge, Fortbildungen, Workshops und vieles mehr. Sie betonen: »Es sind unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die unseren Anspruch Handwerk Next Level jeden Tag in die Tat umsetzen. Darum sind sie die Hauptdarsteller unserer Kampagne – mit Stolz, großem Engagement und ihrer ganz eigenen Persönlichkeit.«

Ab Oktober 2025 werden des Weiteren auch Plätze für ein duales Studium im Bereich Elektrotechnik oder Gebäudetechnik angeboten.

