Hüller Hille GmbH: Dynamische Maschinenbaugeschichte

Hüller Hille vereint Tradition und Vision, ­Maschinenbauexpertise und Zukunftslab, Smart Manufacturing und exklusiven Service. Seit 1947 werden in Mosbach Werkzeug-­maschinen in Premium-Qualität hergestellt.

Um Fertigungslösungen für die internationalen Kunden effizient und nachhaltig umzusetzen und zukunftsfähig zu machen, investiert Hüller Hille kontinuierlich in die Entwicklung neuer Technologien und Produktionsmethoden. Und in seine Mitarbeiter. Hüller Hille hat den Anspruch, mit den besten Mitarbeitern die Zukunft zu gestalten. Dabei setzt das Unternehmen auf Ausbildung im eigenen Haus und bietet ein vielfältiges Angebot an Ausbildungsplätzen für technische / kaufmännische Berufe oder fürs Duale Studium an. Studieren und parallel dazu direkt in den Beruf starten. Dazu ist das duale Studium bei Hüller Hille genau richtig. Die Theorie wird an der Dualen Hochschule Mosbach vermittelt, die Praxis holen sich die Studierenden im Betrieb und arbeiten schon während des Studiums an ganz realen Herausforderungen mit. Daher ist Theorie auch Pillepalle. Es geht um die Zukunft. Daran wird gebaut.

Was spricht für Hüller Hille? Zum Beispiel eine eigene Lehrwerkstatt, die für Ausbildungskooperationen mit anderen Unternehmen offensteht und Praktika für Schüler und Studenten anbietet. Gefördert werden selbstständiges Arbeiten, intensive Betreuung durch die Fachkräfte und Ausbilder, abwechslungsreiche Tätigkeiten und das Hineinschnuppern in viele Bereiche des Unternehmens. Dabei darf jeder seine eigenen Talente verwirklichen – heimatnah in einem traditionsreichen Unternehmen mit internationaler Präsenz.

