Ihre Zukunft in Hotel und Gastronomie!

× Erweitern Foto: arbeitsagentur.de Agentur für Arbeit

Die Agentur für Arbeit Ludwigsburg veranstaltet in Zusammenarbeit mit dem DEHOGA Baden-Württemberg e.V. am Donnerstag, 14. Juni 2018, den »Aktionstag Hotel – und Gaststättenberufe«. Angesprochen sind alle Motivierten jeden Alters und Schul- oder Ausbildungsabschlusses, die Lust auf eine Tätigkeit in dieser Branche haben. Denn dieses Arbeitsgebiet birgt Chancen für alle.

Betriebe aus dem Landkreis Ludwigsburg stellen Berufe aus den drei Themenbereichen Küche, Service und Housekeeping vor und stehen für alle Fragen der Besucherinnen und Besucher zur Verfügung. Bildungsträger informieren über die unterschiedlichsten (Teil-) Qualifizierungsangebote und bei der Ausbildungsplatz- und Stellenbörse können sich alle Interessierten direkt die interessantesten Angebote mitnehmen.

Zudem lädt das multimedial ausgebaute GastroMobil bereits ab 11:00 Uhr ein, durch abwechslungsreiche Aktionen und Aufgaben das Berufsfeld der Hotel- und Gastronomiebranche kennenzulernen und für sich zu entdecken.

Veranstaltungsdaten:

Donnerstag, 14. Juni 2018, 13:30 - 16:30 Uhr; GastroMobil 11:00 – 16:30 Uhr

Agentur für Arbeit Ludwigsburg

Stuttgarter Straße 53, Eingang B

71638 Ludwigsburg