Immer vorne dabei bei MORITZ! 

Karriere bei MORITZ: Der Verlag sucht immer nach engagierten Kollegen, die sich in einem motivierten Team einbringen möchten. Das traditionsreiche Stadtmagazin bietet am Verlagssitz in Ellhofen vielfältige Karrierechancen.

Seit der ersten Ausgabe im Oktober 1993 hat sich MORITZ – Das Stadtmagazin zum heutigen Standard weiterentwickelt: top-aktuell, spannend aufbereitet, äußerst informativ und hochwertig gestaltet. Das monatlich in sieben Regionalausgaben erscheinende Monatsmagazin wird kostenlos an mehr als 2.000 Auslagestellen flächendeckend verbreitet. Dabei bietet MORITZ am Verlagssitz in Ellhofen verschiedene Ausbildungsstellen zum 1. September 2021 an. So zum Beispiel das Berufsbild des Mediengestalters, ein sehr interessanter und zukunftsträchtiger Beruf, bei dem sich der Auszubildende nicht nur im MORITZ-Heft selbst, sondern auch bei Anzeigen, Prospekten, Online-Werbemedien und anderen Aufträgen kreativ einbringen kann. Ebenso werden Kaufleute für Marketingkommunikation ausgebildet, die in sämtliche organisatorischen und marketingrelevanten Tätigkeiten und Aufgabenstellungen Einblick bekommen. MORITZ wächst weiter und erweitert dabei auch sein Team. Derzeit ist eine offene Stelle in der Online-Redaktion in Voll- oder Teilzeit ausgeschrieben. Vertriebsinteressierte können mit ihrer Karriere auch als Kundenberater auf selbstständiger Basis oder in Festanstellung durchstarten. Weiterhin bietet MORITZ ständig Praktika in den drei Bereichen Grafik, Redaktion und Marketing an. Die Mindestdauer für ein Praktikum liegt bei zwei Monaten. Die angebotenen Stellen, Ausbildungen und Praktika werden auf der Homepage laufend aktualisiert.

