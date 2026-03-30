In 40 Tagen zum IHK Meistertitel mit Schneller Karriere

Die IHK-Abschlüsse Industriemeister Metall und Elektrotechnik sind das anerkannte Karrieresprungbrett zu mehr Gehalt und verantwortungsvollen Jobs. Die Weiterbildungsakademie Schneller Karriere ermöglcht es in nur 40 Tagen einen IHK Meistertitel zu erwerben.

Die Gehaltsstudie des Instituts für Angewandte Wirtschaftsforschung e.V. (IAW) an der Universität Tübingen belegt, das sich die Fortbildung finanziell auszahlt: Wer sich nach der Ausbildung weiterbildet und zum Beispiel den Meistertitel erwirbt, hat am Ende seines Erwerbslebens fast das Gleiche verdient wie Akademikerinnen und Akademiker: rund 1,4 Millionen Euro. Bis zum Alter von 60 Jahren haben sie gegenüber Uni-Absolventen finanziell sogar die Nase vorne.

Und nicht nur im Geldbeutel macht sich der Meistertitel bemerkbar. Er bietet die Chance vom Band und der Maschine zu mehr Karrieremöglichkeiten: Als Industriemeister hat man bessere Karrieremöglichkeiten in der Industrie. Industriemeister können beispielsweise eine Führungsposition in Ihrem Unternehmen übernehmen oder als Ausbilder tätig werden. Durch die Fortbildung zum Industriemeister werden sie zu einem gefragten Mitarbeiter und können die Wettbewerbsfähigkeit ihres Unternehmens steigern.

Reguläre IHK-Meister- oder Betriebswirtkurse gehen meist über zweieinhalb Jahre. Bei der Akademie Schneller Karriere GmbH in Stuttgart ist der Lehrgang zielgerichtet aufgebaut: In nur einem Jahr werden die Teilnehmer effektiv auf die bundeseinheitlichen Prüfungen vorbereitet. Der Unterricht findet am Wochenende statt, das lässt sich gut mit einem Vollzeit-Job vereinbaren. In kleinen Gruppen mit Dozenten aus der Praxis werden die Themen aktiv und prüfungsnah gemeinsam in Präsenz erarbeitet. Die Skripte sind aktuell und modern aufbereitet. Daneben braucht es natürlich noch Eigeninitiative. Damit das Wiederholen zu Hause möglichst angenehm, abwechslungsreich und effektiv ist, bietet die Akademie Hörbucher, digitale Zusammenfassungen, Podcasts, moderne Mindmaps, digitale Karteikarten und Aufgabentrainer an.

Auch finanziell ist der Schritt gut planbar. Der Lehrgang kann über das Aufstiegs-BAföG gefördert werden. Dadurch ist eine Finanzierung von 100 Prozent der Lehrgangs- und Prüfungsgebühren möglich. Besonders attraktiv: 75 Prozent der Förderung werden als Zuschuss gewährt und müssen nicht zurückgezahlt werden.

Wer sich näher informieren möchte, kann an einem kostenlosen und unverbindlichen Infoabend teilnehmen. Dort erhalten Interessierte detaillierte Einblicke in Ablauf, Inhalte, Prüfungsstruktur und Fördermöglichkeiten des Lehrgangs. Gleichzeitig besteht die Möglichkeit, individuelle Fragen zu stellen und sich persönlich beraten zu lassen.

Weitere Informationen sowie Termine für den Infoabend finden Interessierte unter www.schneller-karriere.de/Infoabend.

Akademie Schneller Karriere GmbH

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