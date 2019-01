Innovative Ausbildung bei Bürkert

× Erweitern Bürkert

Was ist eigentlich das Azubi-DLC? Na das Auszubildenden-Dienstleistungscenter. Alle Azubis im dritten Ausbildungsjahr – egal ob Fachrichtung Metall oder Elektro – fertigen im Azubi-DLC echte Aufträge für andere Bereiche bei Bürkert. Und so sieht der Arbeitsalltag aus: Dieser beginnt morgens um 7 Uhr im Bildungszentrum in Criesbach. Ja, ein komplettes Gebäude nur für die Auszubildende. Als erstes geht man zum Ausbilder, um sich einen neuen Auftrag abzuholen. In der Regel sind es Bauteile, die man konventionell an Fräs- oder Drehmaschine fertigt. Es können aber auch andere Aufgaben sein, wie z.B. das Programmieren von Anlagen oder das Zusammenbauen von Vorrichtungen für die Montage.

Besonders gut ist, dass man im Azubi-DLC selbstständig und unter eigener Verantwortung arbeitet. Mit dem Auftrag in der Hand, entscheidet man selbst, wie die Bearbeitung durchgeführt wird. Dabei muss man natürlich auch den Liefertermin beachten. Am Ende muss ein Produkt stehen, das man tatsächlich verkauft – nämlich an einen Bereich im Unternehmen. Und der Kunde soll natürlich zufrieden sein. Wenn man mal nicht weiter kommt, stehen jederzeit Vorarbeiter und Juniorcoaches mit Rat und Tat zur Seite. Während des Aufenthalts im DLC lernt man auch an CNC Dreh- und Fräsmaschinen zu arbeiten, die zum Teil über die gleichen Steuerungen wie in der Produktion verfügen.

Aber jetzt mal ganz ehrlich: Erst die Abwechslung im Team macht das 3. Lehrjahr besonders spannend. Auch berufsgruppenübergreifend wird an so manchen Projekten gemeinsam gearbeitet: Die Industriemechaniker sind nicht nur an den Maschinen tätig und die Elektriker nicht nur mit Verkabelungen beschäftigt, wie das üblicherweise der Fall ist. Ob es das Bauen eines Insektenhauses ist, die MinTec-Projekte im Kindergarten oder die vielen unterschiedlichen Schulungen – all das macht die Ausbildung erst so richtig abwechslungsreich. Dank des DLCs ist man für die Zeit nach der Ausbildung bestens vorbereitet.

